中國電訊設備商華為世界知名，但原來華為創辦人任正非曾有一段長時間，並不滿意「華為」的名字。在近日播出一齣有關華為的紀錄片中，華為輪值董事長郭平透露，任正非認為「華為」並不好讀，外國人甚至常把HUAWEI讀成「Hawaii」（夏威夷）。華為還曾經召開會議研究要不要改名，但最後還是決定作罷。

▲ 任正非曾不滿意「華為」一名 外國人易讀成美國這州

紀錄片《華為的100張面孔》近日播出，華為輪值董事長郭平介紹了「華為」名字的由來。他稱，80年代公司流行取名「華X」，但尾一個字通常是開口音，比如華大、華髮，但「為」卻是收音。

郭平指出，任正非很長一段時間因此都不滿意「華為」的名字。郭平又坦言，自己當年加入華為只是為了找個落腳處，並不在意名字。

其實華為公司的命名，當初有些隨意。任正非1987年成立公司時，據報想不出名字，但抬頭看見了牆上「中華有為」四個字標語，因此就將公司命名為「華為」。

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只是後來任正非注意到，外國朋友讀不好HUAWEI這個名字，很容易將其讀成「夏威夷」（Hawaii）。

關於要不要改名，華為內部還展開了一場更改公司名稱的會議。不過，當時華為的知名度已經打出去，這個時候改名的話很可能會影響公司的業務，因此華為高層最後放棄了改名的念頭。

但話說回來，其實正是「華為」讀起來有些拗口，外國人不得不花時間研究一下HUAWEI的發音，久而久之，反而令華為品牌更深入人心。

《華為的100張面孔》由旅居中國的日本籍紀錄片導演竹內亮執導。竹內亮去年曾拍攝另一部關於中國的紀錄片《好久不見，武漢》，講述武漢疫後民眾生活現狀，被評為不歌功頌德、不強調悲痛，真實地再現民眾生活。竹內亮亦受到中國官方表揚他客觀描述中國。

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責任編輯：連兆鋒