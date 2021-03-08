海底撈一店裝百CAM「監視」食客  原來有此難言之隱？  （第二版）

▲ 海底撈一店裝百CAM「監視」食客 原來有此難言之隱？

內地知名連鎖火鍋品牌海底撈 （06862） ，素來以「超熱情服務」聞名，但偶然會因此引發論。最新是有內地媒體發現，杭州一些分店竟遍佈逾100個閉路電視鏡頭，有食客大歎吃頓飯都要遭「監視」一樣，真的有點吃不消。店方為何要緊盯客人，是為了貼心服務？還是有難言之隱？內地媒體這樣報道。

（新增文末講述北京分店情況）

根據《錢江晚報》等媒體報道，位於浙江杭州濱江的一家海底撈分店，清一色的綠色小桌子、凳子擺在門口，零食放好，等待上門的顧客。門口的知客保持著一如既往的服務熱情，遠遠的就開始打招呼：「顧客，來海底撈用餐嗎」？

私人包廂卻裝閉路電視

詎料走進店裡，一抬頭，吊頂顯眼處安裝了兩個攝影機。而這不是孤例！

據了解，杭州共有30多家海底撈門店。而內地媒體實地探訪發現，不少海底撈門店都會選擇在包廂裡安裝攝影機。服務員說，店內所有包廂都裝了監控，基本上是兩個或者兩個以上。

海底撈「公開行刑式」賀壽 食客大歎頂唔順（有片）

海底撈推功課輔導服務 男孩露出詭異眼神（有片）

服務員更直言，「監控是門店統一安裝的，24小時記錄的，不能關閉」。雲台式攝影機監控安裝在天花板一左一右，可以360度監控房間內情況。

而位於抗州蕭山的另一家海底撈門店工作人員表示，他們暫時並沒有在包廂安裝監控。「主要是因為我們只有兩個包廂，沒有母嬰室。一些哺乳期媽媽吃飯的時候，需要藉助包廂哺乳，所以我們沒有在包廂安裝監控」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

但工作人員承認，儘管包廂不被監控，但在不大的大廳裡，大約安裝了100個監控，基本是每一個角落都在監視範圍下。

為什麼要安裝監控？服務員表示，這是公司統一規定，其他門店也是統一設置的。內媒估計，這是為了更好了解客人所需、又或加強保安。

全店裝百個CAM 為了更好侍客？

這種對客人的「貼心」保障引來一些爭議。一名來海底撈門店吃飯的年輕女顧客表示並不介意包廂安裝監控。「包廂不算完全隱私區域吧，包廂只是隔開了你與其他顧客，是個相對安靜的地方，但並沒有隔絕你和商家呀，我覺得既然是公共區域，安裝監控合情合理」。

她認為萬一包廂發生了什麼事情，「有監控才能避免扯皮（爭論糾纏）」。況且，「現在哪裡沒有監控呀」，KTV包間、路上、公共區域幾乎都有監控。

海底撈告河底撈侵權敗訴後 申請「池底撈」「渠底撈」逾200商標

【地攤經濟】馬雲劉強東任正非...這些富豪也靠擺地攤起家

但也有多名顧客介意包廂監控，「監控不像是煙霧報警器，是涉及安全必須要裝的東西，監控是可有可無的東西，並不涉及到安全」。裝上了，反而讓顧客體驗感很差，覺得不好。

「如果安裝監控是為了更好地服務，比如菜、水沒有了及時添加，可以理解。但是有的顧客將隱私看得更重要，我覺得就互相尊重好了。可以安裝監控，但是要有個開關，根據顧客的需要打開或者關上」，有顧客這樣建議。

也有網友表示，去包廂吃飯是為了放鬆心情，「吃個飯被人盯著，這個飯還吃得下去嗎」？如果怕服務不周，或是丟東西，包廂一般有服務員負責，再安裝攝影機就多此一舉了。

媒體：食店是怕了「碰瓷」黨勒索

而一些內地媒體則推測，食店安裝大量監控鏡頭是有難言之隱。隨著近年一些消費糾紛的出現，安裝攝影機也成了商家「自我保護」的一種手段，其中，一些不良顧客「碰瓷」餐飲業，火鍋行業更是重災區。

例如2018年，有消費者將事先準備好的老鼠放入海底撈火鍋內，之後以食品安全為由，索要500萬元人民幣，後被認定犯敲詐勒索罪。《法制日報》調查稱，在30家火鍋店中，有19家在包廂裝有攝影機，在14家非火鍋店中，也有兩家的包廂裝有攝影機。

另外，內地媒體報道，海底撈位於北京的部份分店包廂，也設置了監視器。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

