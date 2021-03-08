【兩會2021】劉世錦：中國首季GDP增速或達15%以上

全國兩會正在北京舉行，政府工作報告將今年經濟增速目標定為6%以上。全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦昨日受訪時稱，這是考慮今年仍屬恢復性增長，部分是填補去年部分季度經濟負增長的幅度，因此今年經濟增速會比正常偏高。

他表示，根據研究，中國今年全年經濟增長料約8-9%，正常的話，首季增速可能達到兩位數，「能夠達到15%以上的可能性很大」。

非重返高增長軌道 發改委：經濟仍面臨內外挑戰

不過，劉世錦提醒，這不意味中國經濟重返高增長軌道。目前要爭取讓中國經濟回到正常的潛在增長水平，今年和去年兩年平均下來能增長5%，就是相當不錯的成績。

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中國今年GDP增長目標6%以上 考慮明後年需要避免「忽高忽低」

發改委副主任寧吉喆今日表示，今年首兩月中國經濟延續穩定恢復，但經濟持續穩定恢復仍面臨一些風險挑戰，包括新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟形勢嚴峻複雜，不穩定不確定因素增多；國內經濟恢復的基礎尚不牢固，居民消費仍受制約，投資增長後勁不足，中小微企業和個體工商戶困難較多。必須積極防範、妥善應對，以國內主動工作的確定性來對沖國際複雜環境的不確定性。

他指出，今年GDP增長6%以上的目標等，考慮了經濟運行恢復情況、疫情對經濟軌跡的影響及年度之間平衡銜接，體現了瞻前顧後、區間調控的要求。可以確信，在宏觀政策的支持下，在市場主體的努力下，全年經濟社會發展目標任務是有把握實現。

受新冠肺炎疫情影響，中國去年首季GDP下降6.8%，為有紀錄以來首次負增長；全年GDP增長2.3%，是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

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責任編輯：林佩怡

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