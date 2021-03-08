發改委：擴大戰略性新興產業投資 聚焦信息技術、新能源

▲ 發改委指，今年將擴大對新能源、信息技術等高科技產業的投資醫

國家發改委今日（8日）召開新聞發布會，講解「十四五」的新發展理念。會上表示，要加大補短板力度，聚焦節能環保、新一代信息技術、生物、新能源等領域，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資。同時繼續擴大大宗商品、服務、信息等消費，引導一些城市放開新能源汽車限購政策和增加指標。

發改委副主任寧吉喆表示，今年1至2月中國經濟運行延續了去年二季度以來的穩定復甦，亦仍面臨一些風險挑戰。經濟社會發展的主要目標考慮了疫情的影響、年度之間平衡銜接，體現了瞻前顧後、區間調控的要求。可以確信在宏觀政策的支持下，全年經濟社會發展目標任務有把握實現。

▲ 加快5G應用是重點任務之一

寧吉喆提到今年要保持經濟運行在合理區間，必須進一步發揮投資的關鍵作用，加大補短板力度、拓展投資空間，主要從五個方面著手：

一、發揮政府投資引導帶動作用，今年中央預算內投資規模為6,100億元，支持「三農」和水利、重大基礎設施、國家重大戰略等建設。 二、加大投資補短板、調結構力度，補齊基礎設施、市政工程、農業農村、公共安全、民生保障等短板，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資。 三、加快「兩新一重」建設，發展數字經濟、5G應用，加快工業互聯網、數據中心等建設，實施城市更新改造，推進交通水利重大項目。 四、促進民間投資更好發展，繼續放開民營企業市場准入、加大信貸支持、鼓勵民間資本參與「兩新一重」及補短板項目建設。 五、加強項目儲備和資金要素保障，謀劃儲備一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目。

同時， 今年發改委將修訂和出台《市場准入負面清單（2021年版）》，破除市場准入的各種隱性壁壘。 出台海南、深圳等放寬市場准入的特別措施。

注重擴大內需，發揮消費、投資、出口的支撐性作用

▲ 發改委召開新聞發布會

寧吉喆又表示， 構建新發展格局，必須牢牢把握擴大內需這個戰略基點，加快培育完整內需體系，促進內需和外需協調發展，發揮好消費、投資、出口對經濟增長的基礎性、關鍵性、支撐性作用。他 重點談到消費指， 擴大消費必須穩定擴大就業、保持居民收入穩步增長。 去年全國居民人均消費支出實際下降4%，低於全國居民人均可支配收入2.1%的實際增速，主要受疫情影響，接觸性聚集性消費受到制約。

因此，深入挖掘消費潛力，當前尤其要做好常態化疫情防控條件下促進居民消費的工作，還要著力擴大商品消費包括大宗商品消費、服務消費、健康消費、信息消費、網絡消費、綠色消費。在汽車方面，開展汽車下鄉和汽車以舊換新，引導一些地方放開新能源汽車限購政策和增加指標。在住屋方面，要切實增加保障性租賃住屋和共有產權住屋供給，緩解新市民、青年人住屋困難，保障好群眾需求。

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責任編輯：陳建錫

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