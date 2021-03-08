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發改委：「十四五」不設具體量化增速目標 有利應對風險

經濟脈搏 12:22 2021/03/08

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國家發改委副主任胡祖才今日表示，對「十四五」GDP增速保持在一定速度是有把握，但考慮到這5年內外部環境仍有較大不確定性，不設定一個具體的量化增速目標，有利更積極、主動、從容地應對各類風險挑戰，增強發展的靈活性。

今年政府工作報道提到，根據「十四五」規劃綱要草案，「十四五」時期主要目標包括「經濟運行保持在合理區間，各年度視情提出經濟增長預期目標」，全員勞動生產率增長高於國內生產總值增長，城鎮調查失業率控制在5.5%以內，物價水平保持總體平穩，實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。

【兩會2021】李克強政府工作報告草案全文

中國今年GDP增長目標6%以上 考慮明後年需要避免「忽高忽低」

胡祖才今日在國新辦記者會上稱，《綱要草案》將GDP作為主要指標予以保留，同時將指標值設定為年均增長「保持在合理區間、各年度視情提出」，這種表述方式在五年規劃史上還是首次。

他指出，GDP是衡量一國經濟發展水平的核心指標，反映綜合經濟實力和國際競爭力，這次《綱要草案》主要指標表中仍然保留了GDP指標，只是指標表述做了調整。

胡祖才

不能單以GDP增速論英雄 

他解釋，中國經濟已轉向高質量發展階段，不能簡單以GDP增速論英雄，不能為了經濟增長不顧質量效益和生態環境方面的後果；但另一方面，實現現代化也需要合理的增長，中國仍是最大發展中國家，發展仍是解決一切問題的基礎和關鍵，《綱要草案》的處理方式有效兼顧兩方面需求。

經濟增長目標以定性表述為主、隱含定量表述，並不意味著不要GDP增速，十九屆五中全會提出到2035年人均GDP達到中等發達國家水平，蘊含著未來15年中國GDP增速需要保持在合理區間；同時大家也看到，《綱要草案》當中其他主要指標，比如失業率、能耗強度、碳排放強度這些指標，和GDP是相關聯的，這些指標給出了具體數字，這裡面隱含了我們要努力使經濟增速與潛在經濟增長率保持一致。

胡祖才表示，通過多方面銜接測算，GDP增速保持在一定速度是有把握，但考慮到這五年內外部環境仍有較大不確定性，不設定一個具體的量化增速目標，有利更積極、主動、從容地應對各類風險挑戰，增強發展的靈活性，為應對不確定性留有空間，也有利引導各方面把工作重點放在提高發展質量和效益上。

相對5年來說，年度形勢較易研判，因此在年度工作中，可根據內外部環境變化和經濟運行狀況等，視情況有針對性地確定年度增長目標，實際是具體的數值在年度中確定。

十四五科技自立戰略曝光  設大灣區等4大國家科學中心

李克強提十四五國家戰略支撐：科技自立自強

責任編輯：林佩怡

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