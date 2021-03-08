【兩會2021】習近平：中國已能平視世界（第二版）

▲ 【兩會2021】習近平：中國已能平視世界

全國兩會2021正在舉行，中共總書記習近平周六（6日）在出席全國政協聯組會議時說，「70後」的中國人如今走出去看世界之前，「中國已經可以平視這個世界了」。

（新增末段報道，習近平出席內蒙古代表團會議）

人民日報等官方媒體報道，習近平6日下午參加全國政協十三屆四次會議的醫藥衛生界、教育界委員聯組會議。

習近平發言時，從新冠肺炎防疫切入。他指出，中國的抗疫鬥爭「再次說明一個道理，在『舉國體制』下，一方有難八方支援，能夠『集中力量辦大事』」。

習近平稱許「集中力量辦大事」

他在談話中強調了「我們的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」。

習近平還說，在抗疫鬥爭中，公立醫院是中流砥柱。下一步，要繼續「鞏固、強化、壯大」公立醫院，「這一條是明確的」。

【兩會2021】2035年遠景目標曝光：人均GDP達中等發達國家水平

【兩會2021】李克強提十四五國家戰略支撐：科技自立自強

有政協委員當著習近平的面建議，要向青年學子講好中國防疫的「大思政課」，將防疫的案例融入教材。習近平除對此表示讚許外，還指思政課「不僅應該在課堂上講，也應該在社會生活中來講」。

習近平說，這次疫情總的背景是「世界百年未有之大變局」及「兩個一百年」的歷史交匯期；突如其來的疫情，加劇了這兩個方面給人們的影響。

他說，現在這一代中國年輕人也在變化之中，心態、思想也在改變。「70後（指1970年代出生者）、80後、90後、00後，他們走出去看世界之前，中國已經可以平視這個世界了，也不像我們當年那麼土了」。

習：我們道路自信、理論自信

習近平又說，「大思政課我們要善用之」，一定要跟現實結合起來。上思政課不能拿著文件宣讀，「沒有生命、乾巴巴的」。

【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上

【兩會2021】劉世錦：中國首季GDP增速或達15%以上

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

除了出席全國政協聯組會議，習近平5日下午還參加了他所在的十三屆中國人大四次會議內蒙古代表團審議。

習近平表示，將推廣普及國家通用語言文字工作，全面推行使用國家統編教材視爲塑造文化認同的途徑，要求「深入開展中華民族共同體意識教育，特別是要從青少年教育抓起，引導廣大幹部群衆全面理解黨的民族政策，樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，旗幟鮮明反對各種錯誤思想觀點……」。

【兩會2021】3分鐘看懂 政府工作報告重點

【兩會】蔗糖產業都關科技創新事？李克強：不惜重金研究突破

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁