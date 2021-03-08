華為手機國內市佔再跌 龍頭地位被OPPO取代

華為因美國禁令而導致先進芯片（晶片）短缺，旗艦手機的性能和產量，均受到嚴重限制。市場 研究機構發表最新報告，截至今年1月，OPPO 在中國市場的佔有率已達到21%，首次超越華為並登上榜首；華為以20%佔有率與vivo並列第二；蘋果和小米則以16%並列第三。

Counterpoint Research報告指， OPPO在1月的市場佔有率按月增長33%，按年增長26%。而在去年第4季度，OPPO僅佔16%，位居vivo之後。OPPO之所以能超越華為，除了致力進軍5G手機市場外，也與華為受美國制裁，導致手機製造所需的關鍵零件採購受限，手機產能無法滿足市場需求有關。

此外，OPPO憑藉極具性價比的Reno 5系列佔據了中高端市場多數佔有率，該系列開售後，據報僅10分鐘銷售額便突破1億元人民幣；A系列則以經濟實惠的價格佔領中低端市場，為消費者提供入門級選擇，其中A72自去年11月以來，始終是中低端市場最暢銷的5G手機。

但報告也指出，雖然OPPO此次成為國內最大手機生產商，但實際上其市佔率並未與華為、vivo、小米拉開明顯距離。意味著該排名短期內有變動的空間。

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責任編輯：陳建錫

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