  • 21°C
香港時間 : 2021308日 (一) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華為手機國內市佔再跌 龍頭地位被OPPO取代

經濟脈搏 12:33 2021/03/08

分享：

華為因美國禁令而導致先進芯片（晶片）短缺，旗艦手機的性能和產量，均受到嚴重限制。市場研究機構發表最新報告，截至今年1月，OPPO在中國市場的佔有率已達到21%，首次超越華為並登上榜首；華為以20%佔有率與vivo並列第二；蘋果和小米則以16%並列第三。

首次超越華為！ OPPO成中國最大智能手機製造商-芯智訊

Counterpoint Research報告指，OPPO在1月的市場佔有率按月增長33%，按年增長26%。而在去年第4季度，OPPO僅佔16%，位居vivo之後。OPPO之所以能超越華為，除了致力進軍5G手機市場外，也與華為受美國制裁，導致手機製造所需的關鍵零件採購受限，手機產能無法滿足市場需求有關。

此外，OPPO憑藉極具性價比的Reno 5系列佔據了中高端市場多數佔有率，該系列開售後，據報僅10分鐘銷售額便突破1億元人民幣；A系列則以經濟實惠的價格佔領中低端市場，為消費者提供入門級選擇，其中A72自去年11月以來，始終是中低端市場最暢銷的5G手機。

但報告也指出，雖然OPPO此次成為國內最大手機生產商，但實際上其市佔率並未與華為、vivo、小米拉開明顯距離。意味著該排名短期內有變動的空間。

任正非曾不滿意「華為」一名 外國人易讀成美國這州

法國打兩手牌 批准設廠後開始移除華為設備

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

 

通訊科技 科技產品 科技戰 經濟 中國市場 5G 銷售 制裁 中國 美國

下一篇文章

發改委：「十四五」不設具體量化增速目標 有利應對風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美封殺華為自損芯片霸權 聯發科這方面擊倒高通
美封殺華為自損芯片霸權 聯發科這方面擊倒高通
【中國樓市】深圳二手房參考價普遍打7折 其他城市會跟嗎？
【中國樓市】深圳二手房參考價普遍打7折 其他城市會跟嗎？
【芯片產業】2025中國市場料達2230億美元 自給率卻僅這個數？
【芯片產業】2025中國市場料達2230億美元 自給率卻僅這個數？
中國人造太陽1.5億度熱過真太陽 揭大國戰略（組圖，有片）
中國人造太陽1.5億度熱過真太陽 揭大國戰略（組圖，有片）
中國老年人口5年內將突破3億 「未富先老」有何影響？
中國老年人口5年內將突破3億 「未富先老」有何影響？
全球10大芯片買家：華為採購大跌兩成 小米搶佔市場
全球10大芯片買家：華為採購大跌兩成 小米搶佔市場