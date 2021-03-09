  • 23°C
香港時間 : 2021309日 (二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美科技戰打擊 大疆據報在美國裁員三分一（第二版）

國情動向 16:13 2021/03/09

分享：

大疆據報在大幅裁減在美國的人手

中美科技戰的陰霾加深，內媒報道，無人機巨頭大疆在北美地區的業務，因最近幾周及幾個月內出現內部動蕩，已辭退當地三分一的員工。大疆形容決定艱難，並指公司在北美的銷售增長強勁。大疆去年底被美國商務部列入實體清單，在美銷售須經格審查，而多個聯邦部門已停止向其採購無人機。

（新增第四段起的路透社報道）

《鳳凰網科技》引述逾多名大疆現任及離職員工指，該公司在北美原有200多名員工，大約三分之一在去年被裁或辭職，他們來自帕羅奧圖柏本克和紐約的辦公室。今年2月，大疆美國研發主管離職，大疆將其旗艦帕羅奧圖美國研發中心的剩餘研發員工裁掉，大約為10人。

大疆曾雄霸美國無人機市場

報道還提到，大疆過去10年在美國的業務取得巨大成功，幾乎將所有對手趕出市場。根據去年底的一項統計，大疆全球市佔接近七成，在美國更高達77%，並且橫掃美國公務單位。美國巴德學院（Bard College）調查，各州政府使用的無人機中，高達九成為大疆產品，軍隊、警察、消防都是主要用戶。

同時，路透社採訪了超過20名大疆現任和前任員工，當中包括2名去年底才離職的高階主管。

路透社亦稱大疆正在「縮編」

多名受訪者表示，美國政府對中國企業施加限制後，大疆主要管理人員開始流失，有些前員工加入了競爭對手團隊，令大疆情況雪上加霜，一度遙遙領先的主導地位可能遭到削弱。

3名前員工和1名現任員工說，大疆在北美地區的200多名員工中，去年約有1/3被解僱或辭職。而今年2月，大疆的美國研發業務負責人離職，大疆還解僱了位於加州矽谷巴羅艾托(Palo Alto)的主要美國研究中心剩餘的研發人員，大約有10人。

大疆對此表示，減少巴羅艾托的員工人數，是反映公司「不斷發展的需求」，它又稱其北美營收增加強勁，「儘管競爭對手散播誤導性的說法，但我們的企業客戶了解大疆產品提供可靠的數據安全。儘管有匿名人士散播流言蜚語，大疆仍致力於服務北美市場。」    

大疆沒有對縮編作出表示，但去年大疆曾對路透社坦言，它的全球架構變得「難以管理」。

【中美角力】拜登擬搞科技封殺 環時諷：看來他未吸取教訓

【兩會2021】十四五科技自立戰略曝光  設大灣區等4大國家科學中心（第二版）

發改委：擴大戰略性新興產業投資 聚焦信息技術、新能源

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

創新科技及應用 科技產品 裁員 科技戰 採購 銷售 紐約 美國 中國 制裁

下一篇文章

【兩會2021】林毅夫：「卡脖子」只會加速中國進步
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

不只芯片！官媒：中國連種子也被卡脖子恐「斷種」
不只芯片！官媒：中國連種子也被卡脖子恐「斷種」
【十四五規劃】中美科技戰7大戰場曝光 中國加大注碼（第三版）
【十四五規劃】中美科技戰7大戰場曝光 中國加大注碼（第三版）
任正非曾不滿意「華為」一名 外國人易讀成美國這州
任正非曾不滿意「華為」一名 外國人易讀成美國這州
美國拜登基建怎追中國？美國人要先嚇餐飽才行
美國拜登基建怎追中國？美國人要先嚇餐飽才行
美司令示警解放軍一部署 或瓦解美軍空中霸權（組圖，有片）
美司令示警解放軍一部署 或瓦解美軍空中霸權（組圖，有片）
中國海軍超美國？內媒神反駁：軍力不是按艘計的
中國海軍超美國？內媒神反駁：軍力不是按艘計的