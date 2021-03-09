中美科技戰打擊 大疆據報在美國裁員三分一（第二版）

▲ 大疆據報在大幅裁減在美國的人手

中美科技戰的陰霾加深，內媒報道，無人機巨頭大疆在北美地區的業務，因最近幾周及幾個月內出現內部動蕩，已辭退當地三分一的員工。大疆形容決定艱難，並指公司在北美的銷售增長強勁。大疆去年底被美國商務部列入實體清單，在美銷售須經格審查，而多個聯邦部門已停止向其採購無人機。

（新增第四段起的路透社報道）

《鳳凰網科技》引述逾多名 大疆 現任及離職員工指， 該公司在北美原有200多名員工，大約三分之一在去年被裁或辭職 ，他們來自 帕羅奧圖 、 柏本克 和紐約的辦公室。 今年2月，大疆美國研發主管 離職，大疆將其旗艦 帕羅奧圖 美國研發中心的剩餘研發員工裁掉，大約為10人。

▲ 大疆曾雄霸美國無人機市場

報道還提到，大疆過去10年在美國的業務取得巨大成功，幾乎將所有對手趕出市場。根據去年底的一項統計，大疆全球市佔接近七成，在美國更高達77%，並且橫掃美國公務單位。美國巴德學院（Bard College）調查，各州政府使用的無人機中，高達九成為大疆產品，軍隊、警察、消防都是主要用戶。

同時，路透社採訪了超過20名大疆現任和前任員工，當中包括2名去年底才離職的高階主管。

路透社亦稱大疆正在「縮編」

多名受訪者表示，美國政府對中國企業施加限制後，大疆主要管理人員開始流失，有些前員工加入了競爭對手團隊，令大疆情況雪上加霜，一度遙遙領先的主導地位可能遭到削弱。

3名前員工和1名現任員工說，大疆在北美地區的200多名員工中，去年約有1/3被解僱或辭職。而今年2月，大疆的美國研發業務負責人離職，大疆還解僱了位於加州矽谷巴羅艾托(Palo Alto)的主要美國研究中心剩餘的研發人員，大約有10人。

大疆對此表示，減少巴羅艾托的員工人數，是反映公司「不斷發展的需求」，它又稱其北美營收增加強勁，「儘管競爭對手散播誤導性的說法，但我們的企業客戶了解大疆產品提供可靠的數據安全。儘管有匿名人士散播流言蜚語，大疆仍致力於服務北美市場。」

大疆沒有對縮編作出表示，但去年大疆曾對路透社坦言，它的全球架構變得「難以管理」。

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責任編輯：陳建錫

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