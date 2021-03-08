科技戰下縮減業務 大疆據報在美國裁員三分一

▲ 大疆據報在大幅裁減在美國的人手

中美科技戰的陰霾加深，內媒報道，無人機巨頭大疆在北美地區的業務，因最近幾周及幾個月內出現內部動蕩，已辭退當地三分一的員工。大疆形容決定艱難，並指公司在北美的銷售增長強勁。大疆去年底被美國商務部列入實體清單，在美銷售須經格審查，而多個聯邦部門已停止向其採購無人機。’

《鳳凰網科技》引述逾多名 大疆 現任及離職員工指， 該公司在北美原有200多名員工，大約三分之一在去年被裁或辭職 ，他們來自 帕羅奧圖 、 柏本克 和紐約的辦公室。 今年2月，大疆美國研發主管 離職，大疆將其旗艦 帕羅奧圖 美國研發中心的剩餘研發員工裁掉，大約為10人。

▲ 大疆曾雄霸美國無人機市場

報道還提到，大疆過去10年在美國的業務取得巨大成功，幾乎將所有對手趕出市場。根據去年底的一項統計，大疆全球市佔接近七成，在美國更高達77%，並且橫掃美國公務單位。美國巴德學院（Bard College）調查，各州政府使用的無人機中，高達九成為大疆產品，軍隊、警察、消防都是主要用戶。

大疆回應報道稱，公司做出了對帕羅奧圖減員的艱難決定，以反映公司「不斷變化的需求」，大疆依舊致力於服務客戶和合作夥伴。

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責任編輯：陳建錫

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