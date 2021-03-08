  • 23°C
香港時間 : 2021308日 (一) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科技戰下縮減業務 大疆據報在美國裁員三分一

國情動向 13:30 2021/03/08

分享：

大疆據報在大幅裁減在美國的人手

中美科技戰的陰霾加深，內媒報道，無人機巨頭大疆在北美地區的業務，因最近幾周及幾個月內出現內部動蕩，已辭退當地三分一的員工。大疆形容決定艱難，並指公司在北美的銷售增長強勁。大疆去年底被美國商務部列入實體清單，在美銷售須經格審查，而多個聯邦部門已停止向其採購無人機。’

《鳳凰網科技》引述逾多名大疆現任及離職員工指，該公司在北美原有200多名員工，大約三分之一在去年被裁或辭職，他們來自帕羅奧圖柏本克和紐約的辦公室。今年2月，大疆美國研發主管離職，大疆將其旗艦帕羅奧圖美國研發中心的剩餘研發員工裁掉，大約為10人。

大疆曾雄霸美國無人機市場

報道還提到，大疆過去10年在美國的業務取得巨大成功，幾乎將所有對手趕出市場。根據去年底的一項統計，大疆全球市佔接近七成，在美國更高達77%，並且橫掃美國公務單位。美國巴德學院（Bard College）調查，各州政府使用的無人機中，高達九成為大疆產品，軍隊、警察、消防都是主要用戶。

大疆回應報道稱，公司做出了對帕羅奧圖減員的艱難決定，以反映公司「不斷變化的需求」，大疆依舊致力於服務客戶和合作夥伴。

【中美角力】拜登擬搞科技封殺 環時諷：看來他未吸取教訓

【兩會2021】十四五科技自立戰略曝光  設大灣區等4大國家科學中心（第二版）

發改委：擴大戰略性新興產業投資 聚焦信息技術、新能源

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

創新科技及應用 科技產品 裁員 科技戰 採購 銷售 紐約 美國 中國 制裁

上一篇文章

【兩會2021】鼓勵生二胎 全國工商聯倡研免稅、頒光榮牌匾

下一篇文章

任正非曾不滿意「華為」一名 外國人易讀成美國這州
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

台積電擬日本設封測廠 背後是美日謀建芯片防線？
台積電擬日本設封測廠 背後是美日謀建芯片防線？
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯犯大錯
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯犯大錯
【中美科技戰】美國芯片業籲拜登重審出口中國限制
【中美科技戰】美國芯片業籲拜登重審出口中國限制
外媒曾嘲諷重慶「鬼城」地鐵站 今天已變成這樣
外媒曾嘲諷重慶「鬼城」地鐵站 今天已變成這樣
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
【2021年全國兩會】全國人大會議 明年3月5日北京召開
【2021年全國兩會】全國人大會議 明年3月5日北京召開