【國際婦女節2021】婦女能頂半邊天！三八婦女節、內地女性成就冷知識

今日（8日）是國際婦女節，在中國則習慣稱「三八婦女節」。近年中國圍繞著婦女節乃至女性主義，均有很多有趣的議題。廣大女性讀者在忙著消費「血拼」之餘，也不妨來了解一下與婦女節相關的熱門話題與冷知識。

中國三八婦女節與消費主義

適逢三八婦女節，中國很多商家藉機推出優惠作招徠。路透社早前報導，中國商家正在通過國際婦女節賺錢。為吸引女性進行更多消費，很多店家把這一天稱為「女王節」或「女神節」。而新加坡《聯合早報》亦稱，隨著中國女性收入與地位的提升，圍繞女性消費需求形成的「她經濟」，已經成為零售行業必爭的焦點。

據內媒今引述京東大數據研究院發布的《2020女性消費趨勢報告》指，與疫情相關的消費短期內集中暴發，被迫宅在家中的時間裡，女性消費者在註重家庭防疫的同時,母嬰美妝、健康管理精細化消費強勢增長。

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而據網上平台「拼多多」的數據顯示，女性消費者為自己購置禮品的「悅己消費」比例也在大幅攀升。在品類上，女裝、美妝等產品訂單量增幅顯著高於其他產品；在區域方面，上海、廣州、北京分列城市女性消費金額榜的前三名；而在品牌選擇上，女性消費者不再集中聚焦國外大牌，「特別是90後、00後女性，逛國潮、買國貨已成為消費新風尚」。

「兩會」鏡頭前的女性

適逢「兩會」，當然亦要提及近年中國政壇與女性主義相關、較令人關注的議題。

中國的「兩會」每年均於三月初召開，中國政治事件與國際婦女節總是出現重疊。 據外媒稱，報道政治新聞、出現在相關場合的女記者，在履行職責的同時，其自身也成了關涉性別、審美、平等諸多公共議題的焦點。國內早年亦不時出現「兩會上的女記者」 、「兩會美女記者」等新聞企劃，形成一種現象。

英國廣播公司（BBC）2018年曾報道相關議題，指該現象源於1998年，時任中國總理朱鎔基在例行的閉幕新聞記者會上，面對台下數百名中外記者，伸手點名身著紅衣的鳳凰衛視女記者吳小莉，稱「你們照顧一下鳳凰衛視台的吳小莉小姐好不好？我非常喜歡她的節目」。

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中國政壇中的女性

提到兩會，亦可關注中國女性在政壇當中的現況。

據2017年的官方統計，中共總計有黨員8940萬人，當中接近2300萬是女性，佔26%。而據2020年官方統計，女黨員已升至約2559萬人，比例上升至27.9%，比2019年提高0.7個百分點。

中國女性在政壇的比例並不算高。不過據報道，在世界各地，政治機構中女性所佔比例一般較低，這一現象並不限於中國政壇。英國下議院中，女議員比例為32%，這還是歷史最高紀錄。

中國軍隊中的女兵

軍隊方面，解放軍的「女兵」一直是其亮眼焦點，且每逢大型閱兵式，均可見到「女兵」方陣中一個個秀氣的巾幗戰士。除了閱兵，2003年中國亦首次派出女軍人參與聯合國維和行動。2009年，中國戰鬥機女飛行員首次代表空軍女飛行員駕駛國產殲擊機，參加了國慶60週年空中受閱。

而據內媒引述2012年統計數字指，中國第一艘航空母艦「遼寧艦」配備了將近5%的女艦員。報道稱，「遼寧艦」在建造伊始，就已充分考慮設置了私密性高、處於獨立空間的女艦員生活區。

縱觀世界軍事強國，女兵最多的國家是美國。據內媒引述統計指，美國軍隊總兵力約140萬人，女兵約佔20%，將近30萬人，當中很多在前線戰鬥部隊中服役；俄羅斯女兵約佔13%，人數大約在12萬左右。中國女兵則佔8%左右，並據2017年統計，解放軍全軍和武警部隊共有約13萬名女軍人，身處不同部隊的不同崗位，基本在醫院與文藝等單位。

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中國抗疫女英雄

疫情爆發至今已有一年，中國的醫護團隊在抗疫過程付出大量心力，當亦中包括大量女醫護。

去年的「三八」國際婦女勞動節，適逢大陸新型冠狀病毒疫情嚴峻，中共總書記習近平除發訊做節日問候外，還做出「廣發英雄帖」的指示。內容要求，各級政府「大力宣傳防疫抗疫一線的巾幗典型」。他稱，新冠疫情發生後，廣大女醫護人員義無反顧、日夜奮戰，堅守在疫情防控第一線，展現了救死扶傷、醫者仁心的崇高精神。

習近平起後著各級黨委和政府要關心關愛疫情防控第一線和各條戰線的婦女同胞，大力宣傳防疫抗疫一線的巾幗典型。

與此同時，國際婦女協會主席亦在訪問中表示，中國的女性醫務工作者奮戰在抗擊疫情最前線，指其奉獻和忘我的精神值得敬佩。

中國近年的女性主義爭議

今年初，針對全國政協委員「防止男性青少年女性化」提案，中國教育部提出將更注重培養學生「陽剛之氣」。相關政策目標甫公布，即引發中國網路輿論戰，被質疑「性別歧視」；惟亦有人則指批評者是「極端女權」。

另外，2016年的三八婦女節當日，英國《蘇格蘭人報》發表報道，質疑中國國內女性的人權狀況。中國駐愛丁堡領事館其後發文駁斥，指改善女權是基本國策，中國有多部保障婦女權益法，政府亦以強硬和有效措施提高女性的社會地位。中領館援引數據，指2013年中國女性工作人數約3億，佔總就業人口比例的45%；而女企業家佔中國企業家人數的4分之1，以此強調中國女性在職場、商壇上的參與，直言中國婦女狀況「在日益改變 ，並非那麼糟糕」。

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三八節由來

自西方國家實現工業化後，女性成為不可或缺的勞動力，惟其基本權利和工作環境待遇一直未得到改善。一九零八年三月八日，美國紐約有一萬五千名製衣和紡織女工走上街頭，要求縮短工作時間，增加工資和享有選舉權。之後歐洲各國陸續有婦女響應，轟動國際社會。

在該場運動的鼓舞下，美國社會黨（Socialist Party of America，SPA）於 1909年宣佈設立「全國婦女日」（National Women's Day）。而德國女權先鋒蔡特金（Clara Zetkin）於1910年在丹麥哥本哈根出席國際勞工婦女會議時，則提出將婦女節列為國際活動，結果獲全場100位、來自17個國家的與會女性一致支持，並於1911年首次在奧地利、德國、瑞士和丹麥慶祝。

到了1917年3月8日，俄羅斯婦女舉行大規模罷工遊行，成為俄羅斯革命的導火線，間接令「末代沙皇」尼古拉二世（Nicholas II）下台；新臨時政府遂立例確保婦女擁有投票權。1921年，為紀念俄國女工在革命中的英勇鬥爭，第2屆國際共產主義婦女代表會議把3月8日定為國際勞動婦女節。聯合國則從1975年開始，每年於3月8日舉辦活動慶祝國際婦女節，確認婦女爭取平等參與社會的傳統。

三八國際婦女節源自工運，和共產主義歷史淵源較深。而正處於國共合作「蜜月期」的中華民國政府則在1924年正式承認該節。1949年中華人民共和國成立後，正式確定3月8日為國際婦女節，是部分公民（女性）享受的假期。

責任編輯：黃良潤

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