【十四五規劃】中美科技戰7大戰場曝光 中國加大注碼（第二版）

▲ 【十四五規劃】中美科技戰7大戰場曝光 中國加大注碼

十三屆全國人大四次會議舉行中，議程包括審議關係未來5年國民經濟發展的十四五（2021-2025）規劃綱要。華爾街日報注意到，綱要提出了具體科技自立自強戰略、包括要拓展7個涉及國家安全的科技領域，諸如人工智能（AI）、量子計算等，此舉頗有與美國競爭、甚至決戰國家安全的意味。

（新增末段講述中美研發投資差距）

根據今屆全國人大會議審議的《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》，官方提出在今後5年、即2021年至2025年間，國內的研發支出要以每年7%以上的速度增長。這在國內生產總值（GDP）中的佔比將高於前一個五年。

綱要又列出被認為對 「國家安全和全面發展 」至關重要的7個戰略領域，包括：

人工智能

量子計算

集成電路

基因技術

生物技術

神經科學

航空航天

根據草案，中國計劃建立國家實驗室並加強學術項目，以孵化和扶持其中一些技術。疫苗、深海探索和語音識別也被列為發展目標。

國務院總理李克強在周五的全國人大開幕式發表政府工作報告時，也提到，中國將修訂法規和政策，支持風險資本流入初創企業，增加銀行貸款並擴大稅收優惠以鼓勵研發。

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當中，今年中央本級基礎研究支出將增長10.6%，並制定十年行動規劃。

7大科技領域 涉國家安全保障

華爾街日報分析指，中國在政府規劃及施政方針裡，提出加大基礎研究力度，有與美國競爭的意味；事實上，科學研究領域被視為技術進步的關鍵，但中國傳統上在這一領域，卻落後於美國。

而對照美國近年對中國科技發展的制約舉動，更凸顯中國強調基礎研究，有突破美國圍堵之目的。

美國參議院多數黨領袖、紐約州民主黨人舒默（Chuck Schumer）剛於早前提出要求，議員們要基於早前的一項提議起草法案，應對中國在科技領域的崛起。

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該提議主張五年內投入1,000億美元用於人工智能、高性能計算和先進製造業等領域的基礎研究，確保美國不落後於中國。

而中美科技戰，背後更是一場兩國各自的「國家安全」戰役。新加坡國立大學商學院高級研究員Alex Capri向華爾街日報表示：「在人工智能和計算方面領先，能使中國在混合戰爭和情報收集方面獲得巨大利益」。

他稱，其他尖端技術將使中國能夠擴展在印太地區的軍事能力，在太空軍事化、數字商貿以及圍繞數字貨幣的生態系統工作中發揮主導作用。

中國的科技力量已經越來越壯大。根據史丹福大學（Stanford University）本月的一份報告，在人工智能相關期刊引用量上，中國最近超過了美國。

中國5G等領域 已有越過美國的勢頭

據研究機構International Business Strategies Inc.，截至2020年底，中國全國範圍內可能有69萬個5G基站投入使用，而美國只有5萬個。而中國最新五年規劃設定的目標是，把中國的5G用戶比例提高到50%以上，併為6G網絡奠定基礎。

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但華爾街日報補充，中國要在研發追趕美國，仍有許多挑戰；其中，美國的基礎研究和研發經費仍然令中國被「比下去」。

人民日報上個月援引中國科技部官員葉玉江的話說，中國去年在基礎研究方面的支出為1,500億元人民幣（折合230億美元）。相比之下，根據美國國家科學基金會2020年的一份報告，美國2018年在基礎研究方面的支出為970億美元，約佔美國研發總支出的17%。

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責任編輯：鄧國強

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