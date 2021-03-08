【兩會2021】鼓勵生二胎 全國工商聯倡頒「生育光榮」牌匾

內地生育率持續下降，還面臨勞動人口減少、人口老化問題，長期不利經濟發展，鼓勵生育刻不容緩。在全國兩會期間，據報有工商界團體認為，目前「催生」政策效果不明顯，建議探索生育二胎家庭獎補惠利政策，包括增加產假、免除個人所得稅等，又倡頒發光榮牌匾，提高生育二胎家庭的社會地位。

澎湃新聞報道，在全國政協會議新聞中心獲悉，全國工商聯提交題為《關於增強二胎家庭獲得感、幸福感的建議》的大會發言。當中指出，2015年提出全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策後，人口出生統計數據顯示，「催生」政策效果不明顯，生育狀況沒得到有效改善。在2016至2019年，全國出生人口分別為1786萬人、1723萬人、1523萬人、1465萬人，連續4年遞減。2019年全國人口出生率僅為10.94‰。

成本高女性就業難 不願生育

根據調研，婚生家庭生活壓力大、不願意生育二胎現像比較普遍。一是生育、養育、教育成本較高。二胎的生育、養育、教育費用均是獨生子女的兩倍還要多。二是育齡女性就業環境較差。在職場中，對女性職員有隱性歧視，對孕產婦女的要求較為苛刻，女性不願意放棄工作，只能犧牲孕產機會。三是年輕人經濟承受能力較弱。育齡夫婦相對年輕，經濟收入比較低，同時受社會環境影響，容易出現相互攀比、超前享受、借貸消費等問題，常常入不敷出，需要父母資助，獨立養育二胎能力較弱。

事實上，人口危機已引起高層關注。「十四五」規劃建議指出，制定人口長期發展戰略，優化生育政策，增強生育政策包容性，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，降低生育、養育、教育成本，促進人口長期均衡發展，提高人口素質。

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對此，全國工商聯提出3點建議：

1. 積極營造鼓勵育齡夫婦生育二胎的良好社會氛圍，加強教育引導，大力宣揚生育二胎是盡社會責任、促進人口長期均衡發展做奉獻的觀念，強化各單位及每個公民支持生育二胎的意識；提高生育二胎家庭的社會地位，頒發榮譽證書、光榮牌匾等；

2. 積極構建育齡夫婦生育二胎普惠托育服務體系，鼓勵建立普惠性的二胎家庭幼兒全日制託管服務，提倡機構開設公益性0至3歲二胎幼兒保育託管服務，3至6歲的二胎幼兒全日制託管，對入托全日制託管機構的二胎幼兒給予社會公益托育補貼；

3. 積極探索生育二胎家庭獎補惠利政策。研究建立生育二胎家庭獎補基金，對生育二胎困難家庭給予適當獎補和救助。取消晚婚晚育產假獎勵，增加生育二胎產假、哺乳假，對生育二胎家庭實施一次性物質獎勵，免除生育二胎家庭夫婦個人所得稅。為生育二胎困難家庭辦理救助性教育、醫療保險，對12歲以內二胎孩子醫療費用給予適當救助性減免，對生育二胎家庭的住房、夫婦就業給予兜底性救助保障。

對於研究生育二胎獎勵、補助，有網民讚出發點是好，但認為這些幫助都是短期性，家庭仍難以承擔長期撫育成本，有人直指核心問題在於樓價太高，擠佔其他開支。還有網民不同意免稅，關鍵是要考慮消除孩子的養育成本。

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責任編輯：林佩怡

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