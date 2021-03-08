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拜登據報邀菅義偉訪美 藏中美地緣角力玄機

即時中國 16:37 2021/03/08

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日本媒體報道，美國總統拜登（Joe Biden）將邀請日本首相菅義偉於今年4月訪美。日本內閣官房長加藤勝信今（8日）表示，雙方目前就具體日程未有定案。另中日領導人互訪安排則維持停滯，日媒料即使到明年，實現互訪的機會仍不大。

日本朝日新聞今日報道，美媒引述熟悉內情的消息人士稱，拜登計劃最快於4月在白宮接待菅義偉，為其任總統以來首位面對面接見的外國領袖。

日媒：為牽制中國 美軍2月曾計劃釣魚島周邊軍演

【釣魚島】日本稱或向中國海警船開火 環時籲克制

報道又引述日本內閣官房長加藤勝信指，菅義偉訪美將依據新型冠狀病毒疫情發展而盡早安排。

報道指，菅義偉受邀訪美的重要之處，在於讓盟友和中國在內的潛在對手知道，美日同盟依舊是「二戰戰後太平洋安全架構的核心」。

較早前，拜登亦曾與菅義偉通電話，重申釣魚島適用日美安保條約；又表明，一旦日本遭受他國威脅，美方將提供包括「核保護傘」（Nuclear Umbrella）在內的「擴大嚇阻力」。菅義偉亦是拜登就任後與之通話的首位亞洲地區領袖。

中國2月起實施《海警法》後，中國海警船反覆駛入釣魚島附近海域，導致中日關係緊張。

美以「蔑視規則」 評議釣魚島爭端　中方一再重申主權

中國海警船首配機關炮巡釣魚島 日本擬這樣應對

責任編輯：黃良潤

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