【兩會2021】栗戰書：為確保「愛國者治港」提供法律保障

全國兩會正在北京舉行，全國人大會議今日（8日）下午舉行第二次全體會議，全國人大委員長栗戰書提到，關於完善香港選舉制度，將調人大將為打擊「港獨」勢力、確保愛國者治港，提供法律保障。

栗戰書作出人大常委會工作報告，提及維護香港特別行政區憲制秩序、法治秩序。他指，2019年發生「修例風波」，香港法治和社會秩序遭遇嚴重衝擊，「一國兩制」受到嚴重挑戰，人大常委會去年先後通過《港區國安法》、香港第六屆立法會繼續履職的決定、關於香港立法會議員資格問題的決定，今年大會又將作出關於完善港區選舉制度的決定。

他稱，人大將堅定不移依法維護國家主權、安全、發展利益，為維護香港憲制秩序、打擊「港獨」勢力、確保愛國者治港、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障。

圍繞反制裁反制長臂管轄 加快立法

對於今後一年的主要任務，栗戰書表示，要切實加強憲法實施和監督，維護憲法尊嚴和權威。維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

立法工作方面，栗戰書稱，初步安排審議45件法律案，還提出了近20件預備項目。他稱，將健全國家安全法治體系，其中 圍繞建設現代化經濟體系、促進科技創新健全相關法律制度。及時跟進研究數字經濟、互聯網金融、人工智能、大數據、雲計算等新技術新應用領域的相關法律制度。 並加快推進涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」，推動形成系統完備的涉外法律法規體系。

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【兩會2021】全國人大新聞發布會 回應審議完善香港選舉制度

責任編輯：林佩怡

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