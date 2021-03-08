▲ 【兩會2021】解放軍談加軍費 點名「台獨」令天下不太平

中美地緣政治角力未緩和之際，全國人大會議解放軍和武警部隊代表團發言人吳謙接受內地媒體採訪時，回應今年國防預算增長6.8%。他表示，強國必須強軍，軍強才能國安；他並點名民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅，「可以說，天下並不太平，國防必須強大」。

根據中國大陸國防部官網發布，吳謙表示，中方堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模。近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國政府在經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

國防支出預算按年增6.8%

他表示，2021年國防支出預算逾1.37萬億元人民幣，比上年預算執行數增長6.8%。增加的國防費主要用於以下幾個方面：

一是按照軍隊建設「十四五（2021-2025）」規劃佈局，保障重大工程和重點項目啟動實施

二是加速武器裝備升級換代，推進武器裝備現代化建設；

三是加快推進軍事訓練轉型，構建新型軍事人才培養體系，改進和完善訓練保障條件

四是與國家經濟社會發展水平相適應，改善官兵生活福利待遇，服務軍隊基層建設

吳謙說，強國必須強軍，軍強才能國安。國防之重要猶如陽光和空氣，受益而不覺，失之則難存。當前，國際安全面臨的不穩定性不確定性更加突出，新冠肺炎疫情全球肆虐，霸權主義、強權政治、單邊主義時有抬頭，地區衝突和局部戰爭持續不斷，國際安全體系和秩序受到衝擊；國土安全面臨的風險挑戰不容忽視，陸地邊界爭議尚未徹底解決，島嶼領土問題和海洋劃界爭端依然存在。

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他特別點名：

民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅。針對當前的複雜形勢，可以說，天下並不太平，國防必須強大。

他又說，國防費的增長，既是維護自身安全的需要，也是維護世界和平的需要。繼續保持國防費適度穩定增長正當合理、無可非議。

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另外，吳謙也回應解放軍軍機多次進入台灣西南空域組織實戰化演練，他重申，「台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不容忍『台獨』分裂勢力分裂祖國。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力，干涉和極少數“『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞」。

吳謙：民進黨當局挾洋自重 以武謀獨

他強調，當前，兩岸關係形勢復雜嚴峻，民進黨當局挾洋自重，妄圖「以武謀獨」；這種行徑有悖民族大義，嚴重損害兩岸同胞共同利益，嚴重危害台海和平穩定，是十分危險的，也是沒有出路的。歷史證明，那些妄圖分裂祖國的壞分子，絕不會有好下場。

他重申，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

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責任編輯：鄧國強

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