【兩會2021】最高檢報告點名大V「辣筆小球」 強調英烈不容詆毀

全國人大會議今日（8日）下午舉行第二次全體會議，聽取「兩高」工作報告。其中，最高人民檢察院工作報告，點名被指詆毀中印邊境衝突陣亡解放軍的網絡大V「辣筆小球」，強調英烈不容詆毀、法律不容挑釁。

最高人民檢察院檢察長張軍作出報告，回顧過去一年工作，當中提到「辣筆小球」惡意詆毀貶損衛國戍邊英雄官兵，江蘇檢察機關迅速介入，依法適用3月1日起施行的刑法修正案，首次以侵害英雄烈士名譽、榮譽罪批准逮捕。

【中印衝突】被指詆毀陣亡解放軍 擁百萬粉絲微博用戶被拘

中印衝突解放軍證實4死 3人為營救頭部重創團長犧牲

中國上月首次公布，4名中國官兵在去年中印邊境衝突中死亡。前 《經濟觀察報》 記者仇子明，以網名 「辣筆小球」在微博發文，質疑陣亡人數不只4人，又指團長活下來、看來其是「飛將+脫兔...」等。他隨後涉嫌尋釁滋事被刑拘。直至本月1日實行的刑法修正案，明確規定侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，「辣筆小球」遭追訴。

提賴小民判死 彰顯懲治腐敗決心

另外，最高人民法院院長周強亦向大會報告工作，提到去年貫徹總體國家安全觀，堅決維護國家政治安全，嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，依法嚴懲顛覆國家政權、煽動分裂國家犯罪。

同時嚴懲腐敗犯罪，審結貪污賄賂、瀆職等2.2萬案件，涉及2.6萬人，其中對陝西省委原書記趙永正判處死緩、終身監禁，對華融前董事長賴小民判處並執行死刑，彰顯黨中央懲治腐敗的堅強決心。

此外，去年審結涉黑涉惡犯罪案件，超過3.3萬件涉及逾22萬人；堅持「打傘破網」，審結公職人員涉黑涉惡保護傘犯罪案件，共2668件涉及9368人。懲治涉疫犯罪方面，快審快結5474宗涉疫犯罪案件，涉及6443人，對殺害防疫工作人員的馬建國等人依法判處死刑。

華融賴小民瘋狂貪腐有「3個100」混號 立功難逃死刑

賴小民「中環財神爺」混號 背後是黑金朋友圈

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁