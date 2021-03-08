▲ 美司令示警解放軍一部署 或瓦解美軍空中霸權（組圖，有片）

美國總統拜登（Joe Biden）上台後，中美地緣政治角力沒有緩和，兩國競爭對抗氛圍更反而有趨烈的勢頭。美國空戰司令部司令凱利（Mark Kelly）日前警告稱，解放軍可能會先於美國投入部署第六代戰鬥機，倘出現這一幕，美國或將失去空中優勢。

根據《軍事觀察雜誌（Military Watch Magazine）》、《美國國防新聞周刊（Defense News）》等報道，凱利在一場合透露，美國空軍預計將部署一種、或兩種目前正在研製的第六代戰鬥機，其中一款的研製工作被稱爲「下一代空中優勢戰機計劃（ Next Generation Air Dominance，簡稱NGAD）」。

但他同時指出，「我不知道的是，我們的國家是否有勇氣和精力，趕在像中國這樣的對手之前開發並部署第六代戰鬥機」。

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事實上，凱利不願透露空軍部署NGAD的具體時間，乃至數量，而這正是空軍對該計劃的一貫立場。

美司令憂中國六代戰機早於美國誕生

報道指出，隨著俄羅斯經濟的急劇下滑，中國成爲世界上正在崛起的最大經濟體，這導致美國在新一代戰鬥機發展上的主要競爭對手發生了變化，中國成爲美國的頭號競爭對手。

事實上，二十多年來，分析家一直強調，美軍並沒有爲戰爭做好充分的准備，在這場戰爭中，美軍可能無法勝任與敵方戰鬥機進行空戰，因其無法與敵方空中優勢戰鬥機抗衡，隨之而來的後果將會更糟糕。

組圖：坊間對美國第六代戰機計劃的想像圖。

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凱利提出，美軍F-35第五代戰鬥機項目目前存在的問題，項目很可能無法實現到2025年將作戰成本降至每小時25,000美元的目標。

據了解，F-35戰鬥機是目前西方世界正在生產的唯一一款第五代戰鬥機，儘管原先計劃其設計成本低廉，並且像F-16戰機一樣大量生產，但它的保養和運行成本目前卻十分高，大約爲F-16的四倍。

中國五代戰機產量 仍落後於美F-35

這使得美國空軍考慮削減超過45%的F-35戰機訂單計劃。雖然F-35戰機從2015年起就在美國空軍服役，但它離高強度作戰的水准還差得很遠。

但相比之下，中國已經擴大了殲-20隱形戰機的生產規模，這款戰機2017年加入中國空軍服役，同年美國開始在日本部署F-35戰機。目前殲-20的生產數量已達到60-70架，但與美軍部署的F-35戰機數量相比還是有一定差距。

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▲ 中國已經擴大了殲-20隱形戰機的生產規模，這款戰機2017年加入中國空軍服役，同年美國開始在日本部署F-35戰機。目前殲-20的生產數量已達到60-70架，但與美軍部署的F-35戰機數量相比還是有一定差距。

美國坊間對美軍第六代戰機的想像圖。

責任編輯：鄧國強

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