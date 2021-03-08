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【兩會2021】政協委員建議產假延長至3到6年 網民：不如60年

國情動向 18:11 2021/03/08

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每年全國兩會都有人大代表、政協委員提出一些「奇葩」建議。今年引起熱議的是，全國政協委員宋治平建議產假延長至3年到6年，並延長幼兒園、小學放學時間至晚上6時。

有網民認為有關提議不切實際，太長的產假將令企業不敢聘請女性，更有人戲稱「6年太少，乾脆提60年」。

據《中國婦女報》，宋治平受訪時建議出台生育福利政策，助力解決女性就業難問題。她稱，由於企業不願承擔女性產假、哺乳期造成的勞動力損失，特別是生二胎後的女性找工作更難。國家可以多方考慮出台更多二孩福利政策、解決女性就業難。

停薪留職 續發五險一金

其中，她建議產假延長至3年到6年，以便孩子上幼兒園或小學前，能得到好的照顧和教育；減免二孩入園費用等，同時給予一定補貼，減輕二孩家庭經濟壓力；鼓勵企業聘用女性職工，同意休產假女工停薪留職並繼續發放五險一金，但須減輕企業負擔，政府可通過退回企業總社保比例數額，來給企業補貼。

【兩會2021】鼓勵生二胎 全國工商聯倡研免稅、頒光榮牌匾

政協委員：「英語真這麼重要？」籲撤中小學英語主科地位

據了解，目前內地女職工生育享受98天產假，連同多地修例增加生育獎勵假或延長產假，女性產假普遍為138天至158天。男方亦有陪護假或護理假，一般為15天至30天。

此外，宋治平建議延長幼兒園、小學放學時間至晚上6時，以便雙職父母下班後接送，以免因無法接送孩子造成媽媽離職，同時也可減少課後託管班的費用支出。

內地網民反應：

94543三：3年到6年？哪個單位能承擔這麼長時間的部分員工缺崗？無法承擔的話那誰還會聘請女性員工？

網友TaOM09：宋委員長提得好，我覺得6年太少了！不如乾脆提60年得了！解放女性，多好！

方苓：就算不拿工資，留下的工作是不是還要找個人來幹，還不能辭退你，哪個企業受得了？

河中歲月：這委員也太厲害了，如果一個請產假可以休6年，她休到5年半再生二胎，那她休產假已經超十年了。再回來工作已經脫節了。

多喝冰_：1、放學晚老師難道沒有家庭嗎？待遇漲嗎？2、假期這麼長企業更不想要女性女性就業更困難了3、能否考慮給男性也增加生育假期

中央提生育政策包容性 料輔助生殖市場規模擴大

【兩會2021】「鄭爽風波」過後　人大代表提案放寬合法代孕

責任編輯：林佩怡

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就業 生育 小學 幼兒園 經濟 產假 停薪留職 老師 補貼 人大政協兩會

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