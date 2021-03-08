▲ 中國海軍超美國？內媒神反駁：軍力不是按艘計的

全國人大、政協兩會召開後，官方公佈2021年國防開支預算按年增長6.8%；再結合解放軍海軍艦艇數量已超越美軍、中國被指已成為世界最大規模海軍，美國CNN稱種種跡象都令美方方面感到不安。但中國媒體反駁，衡量海軍軍力，從來不只是點算軍艦數目，而是要考慮總噸位、兵員等因素；並批評，美方有意炒作中國威脅。

根據CNN報道，美國海軍情報局（ONI）統計，到2020年底，解放軍海軍的艦艇數量比美國多60多艘，到2025年之前，中國海軍將部署400艘艦艇，「中國海軍艦隊的數量，在20年間增加了2倍」。

解放軍以高速建造的現代化艦艇包括潛艦、航母、艦載機、兩棲攻擊艦、彈道飛彈核潛艦、大型海警船、破冰船等等。

CNN引報告：中國海軍艦艇數目超美

報道指，解放軍預計在2025年之前，部署400艘艦艇，與美軍計劃部署的355艘相比，在數量上形成一個很大的劣勢，但這並不是說美軍失去了世界一流海軍的地位，如果以現役兵力計算，美軍33萬對上解放軍25萬，美軍還是世界規模最大海軍。

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中國內地媒體觀察者網分析認為，CNN報道明顯渲染「中國威脅論」。軍事評論員施洋指出，無論從海軍實際的作戰實力、水面艦艇的總噸位還是人均作戰艦艇數量來看，目前中國海軍都較美國海軍有著很大的差距。

例如中國海軍的驅逐艦平均噸位普遍只有美國海軍的2/3，航空母艦和核潛艇無論是噸位、數量和性能也遠不如美國海軍。

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對於美國總統拜登及多名政府官員，近日接連提出中國是最大競爭對手的說法，軍事專家金一南引用毛澤東的軍事辯證法稱，只有中國軍隊越強大，美國軍方人物才會越理智；中國的軍事力量越弱小，他們就會越瘋狂。

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事實上，也有美國智庫反駁中國海軍超越美國論。國際戰略研究所（ International Institute for Strategic Studies ）國防分析師柴爾德斯（Nick Childs）指出，美國海軍有9000個飛彈發射單元，但是中國只有1000個左右，美軍50艘潛艦全是核動力潛艇，解放軍62艘潛艇只有7艘是核潛艦。

但是從歷史上來看，中國的造船數量還是很驚人，即使是美國在二戰期間的造船數量也相形見絀，在承平時期的2019年，中國造船的數量超越美軍在戰時4年（1941-1945年）還要多。

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責任編輯：鄧國強

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