【中美角力】美國玩火？白宮回應王毅：對台立場明確且不變

中國外長王毅日前敦促美國政府，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）昨（8日）表示，美國對台立場明確不變，重申美國長期以來依循美中三個聯合公報、《與台灣關係法》和對台六項保證的長期承諾。

普薩基8日在白宮例行記者會上表示，美方對台灣的立場明確。美國與朋友及盟邦同在，以促進在印太地區共享的繁榮、安全與價值觀。

她也重申美國長期以來依循美中三個聯合公報、《與台灣關係法》和對台六項保證的長期承諾，美方也將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。美方的立場不變。

王毅日前表示，中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間，中方敦促美國新一屆政府充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，徹底改變上屆政府「越線」、「玩火」的危險做法。

至於普薩基所說的《與台灣關係法》及對台「六項保證」，早前，外交部發言人趙立堅曾回應指，美國單方面制定所謂的《與台灣關係法》以及美方所謂對台「六項保證」嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反了國際關係基本準則，粗暴干涉了中國內政，是完全錯誤、非法且無效的，中國政府從一開始就堅決反對。美方應該遵守的一個中國原則、中美三個聯合公報規定，而不是單方面炮製的什麼東西。

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責任編輯：尹航

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