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英國航母來南海 英媒：中國可這樣重創英軍聲譽

國情動向 10:56 2021/03/09

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英國航母來南海 英媒：中國可這樣重創英軍聲譽

中美南海鬥爭趨烈，歐洲多國海軍亦計劃到南海活動，英國更計劃出動皇家海軍旗艦，伊利沙伯女王號航空母艦駛來南海。但英國伊利沙伯女王號航母未到，英國傳媒已在宣稱航母「可能受到中國網絡攻擊」，此舉雖然不會弄沉航母，但會嚴重傷害英軍聲譽。英媒數年前更稱，伊利沙伯女王號航母上使用已經失去支援多年的Windows XP，容易遭受網絡攻擊，但英國國防部認為講法不符事實。

英軍伊利沙伯女王號航母上周離開母港朴次茅斯（Portsmouth），繼續海試。伊利沙伯女王號航母排水量6.5萬噸，是英軍現役最大水面艦艇，2017年入役，2020年開始運作，至今尚未形成戰鬥力，但這未有阻礙英國計劃把伊利沙伯女王號在今年夏季開到南海。航母據報還會在中國釣魚島附近海域，參加與美國及日本聯合軍演。

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英國最先進航母遠征遏中國 英媒質疑草率隨時全軍覆沒

英國《泰晤士報》（The Times）宣稱，伊利沙伯女王號航母南海之行，可能受到中國軍隊網絡攻擊。中國軍隊或「嘗試干擾皇家海軍訊號、散播假消息，並向伊利沙伯女王號航母停泊的國家發動釣魚式網絡攻擊」。

報道引述一名「近期退役軍官」稱，伊利沙伯女王號航母部署南海期間，會面臨「嚴重灰色地帶攻擊威脅」，這會在真正爆發衝突的級別之下造成損害。

這名退役軍官指，這種事件雖然不會令航母被擊沉，但聲譽會面臨很高風險。

英國加入中美太空戰？英軍訓練戰機模擬攻擊中國衛星

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專家又憂慮，伊利沙伯女王號的電腦系統，或會受到電郵所帶惡意程式感染。但海軍消息人士稱，伊利沙伯女王號有一系列手段對抗網絡威脅。

英國傳媒2017年獲邀登上伊利沙伯女王號航母參觀時發現，艦上有電腦使用已微軟已停止支援多年的Windows XP，繼而質疑航母容易受到網絡攻擊，當時航母正準備入役英國海軍。

英國國防部當時則承認，艦上工作承包商所用電腦確有使用Windows XP、Windows 7等系統，但稱這些電腦在航母正式運作時不會繼續出現。

德軍艦計劃穿越南海 美稱此舉「支持國際秩序

對於多個域外國家打算到南海從事軍事活動，中國外交部早已表明，中國一貫尊重各國依據國際法，在南海享有的航行與飛越自由，但反對任何國家以「航行自由」為名，危害中方主權和安全，破壞地區和平安寧。

中國國防部更強調，希望有關國家為維護南海和平穩定作出建設性貢獻，不要無事生非，不要挑動南海局勢升溫。中方維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，堅決反對任何國家以「航行自由」為名，加大在南海軍事存在，製造緊張氣氛，插手地區事務，損害地區國家共同利益。

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責任編輯：連兆鋒

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