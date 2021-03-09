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【大灣區】廣州地鐵跑出時速176km 創紀錄直迫準高鐵（組圖）

經濟脈搏 11:30 2021/03/09

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【大灣區】廣州地鐵跑出時速176km 創紀錄直迫準高鐵（組圖）

粵港澳大灣區交通基建再有新項目落成，即將通車的廣州地鐵18號線周日（7日）成功完成逐級提速試驗，最高時速達到176公里，刷新國內地鐵最高速度紀錄，速度直迫地面準高速。新線貫通南沙自貿區與廣州東站，全程只需30分鐘。

據報，廣州地鐵18號線試車時跑出時速176公里，但通車營運後，最高時速仍會保持在160公里。

「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）

中央5招促大灣區旅遊  內地客或能自駕遊香港

廣州地鐵18號線是中國首條全地下敷設，南起自萬頃沙－－南沙自貿區位於該處，北達廣州東站；其通車後，可實現30分鐘內從南沙自貿區直達廣州主城區，成為粵港澳大灣區的重要軌道交通樞紐線路。

南沙自貿區通廣州東站 僅30分鐘

根據廣州媒體報道，廣州地鐵18號線番禺廣場站至橫番三號中間風井區間，在周日（7日）進行電力動車試驗，並在下午1時25分41秒，跑出時速176公里，這是國內地鐵最高時速。

而地面列車時速200公里者，會被視為準高鐵；而廣州地鐵時速跑出176公里，意味其潛在運行速度，已迫近準高鐵。

中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼

劉世錦：粵港澳大灣區基礎條件好 在全球大有競爭力

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據了解，列車當時是逐級增速，分7級逐步爬升速度，由時速80公里提升至160公里，並最終達到176公里，至工程設計速度的110%，驗證了工程的安全可靠充裕程度。

中國鐵道研究院集團有限公司現場檢測數據顯示，列車試跑過程中，輪軌關係、弓網關係均符合行業規範要求，其中車輛平穩性、軌道質量指數、接觸網平順性等指標居國內領先水平。

【大灣區】廣州地鐵招標  未來可搭地鐵往來廣州香港？

【大灣區】深圳18新政便利香港人北上發展 涉子女入學和住屋

責任編輯：鄧國強

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