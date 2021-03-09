【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）（第二版）

▲ 【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）

粵港澳大灣區交通基建再有新項目落成，即將通車的廣州地鐵18號線周日（7日）成功完成逐級提速試驗，最高時速達到176公里，刷新國內地鐵最高速度紀錄，速度直迫地面準高速。新線貫通南沙自貿區與廣州東站，全程只需30分鐘。

（新增有關廣州地鐵18號線，研接港珠澳大橋珠海口岸的內容）

根據內地規劃，廣州地鐵18號線未來有望進一步向南延伸，主線貫通珠海，不排除接入港珠澳大橋人工島口岸，實現一線連通穗港澳。同時，亦可能修建支線進入中山。

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廣州地鐵18號線是中國首條全地下敷設，南起自萬頃沙－－南沙自貿區位於該處，北達廣州東站；其通車後，可實現30分鐘內從南沙自貿區直達廣州主城區，成為粵港澳大灣區的重要軌道交通樞紐線路。

南沙自貿區通廣州東站 僅30分鐘

根據廣州媒體報道，廣州地鐵18號線番禺廣場站至橫番三號中間風井區間，在周日（7日）進行電力動車試驗，並在下午1時25分41秒，跑出時速176公里，這是國內地鐵最高時速。

地面列車時速200公里者，會被視為準高鐵；而廣州地鐵時速跑出176公里，意味其潛在運行速度，已迫近準高鐵。但據報，18號線正式營運後，其最高時速會保持在160公里的設計水平。

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據了解，列車當時是逐級增速，分7級逐步爬升速度，由時速80公里提升至160公里，並最終達到176公里，至工程設計速度的110%，驗證了工程的安全可靠充裕程度。

中國鐵道研究院集團有限公司現場檢測數據顯示，列車試跑過程中，輪軌關係、弓網關係均符合行業規範要求，其中車輛平穩性、軌道質量指數、接觸網平順性等指標居國內領先水平。

廣州地鐵18號線南延線 或接入珠海中山

值得注意是，廣州地鐵18號線首階段只貫通廣州南沙與東站，屬廣州市境內線路；但內地媒體去年12月曾報道，該線已預留空間，未來向南伸延至珠海，形成一條貫通大灣區多個城市、並與港澳銜接的鐵路動脈。

事實上，國家發改委官網去年公布了《關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批覆》，就包括廣州地鐵18號線北延段和南延段。當中，南延段主線擬接入珠海市香洲區港珠澳大橋珠海公路口岸（人工島口岸），而支線則進入中山市。

珠海市自然資源局稍早前則公開招標，研究廣州地鐵接入珠海的規劃方案。

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責任編輯：鄧國強

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