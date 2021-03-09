何時能再去旅遊？中國率先推「疫苗護照」App 是曙光

新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，多國正研究如何推動復蘇。國務委員兼外交部長王毅周日（7日）於外長記者會上宣布，為推動世界經濟復甦與跨境人員往來的便利，將推出國際旅行健康證明電子文件－－即外界俗稱的「疫苗護照」。據報而「國際旅行健康證明」微信應用程式已於翌日、即８日正式上線。

王毅當天宣布，為推動世界經濟復甦與跨境人員往來的便利，將推出國際旅行健康證明，落實「健康碼國際互認倡議」，推出中國版國際旅行健康證明電子文件，並在充分保護個人隱私前提下，實現核酸檢測和疫苗接種等信息相互驗證，有助安全有序的人員往來。

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中國外交部微信公號隨後通報，王毅所提的「國際旅行健康證明」微信應用程式已經上線，其能顯示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果，以及疫苗接種情況等訊息。健康證明內含加密二維碼，以供各國相關部門驗證並讀取個人相關資訊。除電子化展示外，還能列印出來。

有論者形容「國際旅行健康證明」為「疫苗護照」。外界普遍認為，如其他國家或旅遊機構一同推出這種「疫苗護照」，形成一種跨國機制，讓已接種新冠肺炎疫苗、核酸檢測證實陰性的人士，獲放行跨境旅遊，又或從事商務活動，這對推動旅遊業、乃至整體經濟復蘇有重要意義。

讓接種疫苗及無感染者旅行

事實上，中國外交部發言人趙立堅周一在例行記者會答問說，當前全球疫情持續，世界經濟亟待恢復，便利人員往來需求日益迫切，各國紛紛加快疫苗接種，「疫苗互認」成為健康碼國際互認的核心內容。中方願與各國探討建立「健康碼信息互認」機制，為對方國家人員相互提供簽證等跨境旅行便利，推動構建「健康安全有序的人員往來新秩序」。

除中國外，為恢復跨境旅遊以復甦經濟，一些國家地區稍後也計劃推出類似的健康證明，以便人員流通。早前歐盟委員會計劃在本月提交為歐盟公民提供「數字綠色通行證」的建議；泰國政府亦宣布，將於4月推出類似「疫苗護照」的制度，已接種疫苗的旅客，入境的隔離期會由14日縮至7日。

歐盟亦有意推「疫苗護照」計劃

去年漢莎、美國聯合、瑞士、維珍、捷藍等五大航空曾推出「數位健康通行證CommonPass」，有此證者才能順利登機。

惟據路透社引述裕利安宜（Euler Hermes）最新發表的報告稱，傳染力更強的變種新冠病毒將持續影響旅遊業復甦，即使推行「疫苗護照」仍不足以重振旅遊業，預期全球旅遊業要在2024年始看到復蘇。

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責任編輯：黃良潤

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