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人行陳雨露：不搞大水漫灌 加強貨幣政策國際協調

國情動向 11:13 2021/03/09

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人民銀行副行長陳雨露近日接受內媒訪問時指出，在貨幣政策方面不搞大水漫灌，守護好老百姓的「錢袋子」；將繼續加強金融對外交往與合作，加強貨幣政策國際協調，不將彙率工具化，不搞以鄰為壑的競爭性貶值。

人行不搞大水漫灌

據人行官網今日公布，陳雨露受訪時提及，「十四五」是中國建立現代金融體系的關鍵時期。在貨幣政策方面，陳雨露強調，重點是完善貨幣供應調控機制，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與反映潛在產出的名義國內生產總值增速基本匹配，不搞大水漫灌，守護好老百姓的「錢袋子」。

另外，中國「十四五」」時期經濟社會主要發展目標還包括基本形成更高水平開放型經濟新體制，陳雨露表示，將從4方面開展探索。至於繼續加強金融對外交往與合作，中國會繼續堅持負責任大國定位，加強貨幣政策國際協調，不將匯率工具化，不搞以鄰為壑的競爭性貶值。 在「一帶一路」建設方面，將發揮金融業開放的支持作用，通過推動本幣使用為「一帶一路」建設提供更加長期穩定的資金融通支持。

其他3方面還包括，

對標國際高水平，加快實現准入前國民待遇加負面清單管理制度，按照市場化、法治化、國際化原則推動金融業對外開放；

順應市場需求，穩步推進資本項目可兌換，穩慎推進人民幣國際化，提高管理國際化貨幣的能力；

以服務實體經濟為根本，優化和穩定全球產業鏈、供應鏈，服務好雙循環新發展格局。

中國首兩月出口激增六成 需求旺盛提振首季經濟表現

中國2月財新服務業PMI錄51.5 去年5月以來最低

責任編輯：尹航

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一帶一路 人民幣 GDP 中國人民銀行 銀行 金融 人民幣國際化 經濟 貨幣政策 外交

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