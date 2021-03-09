【兩會2021】人大代表提議禁絕「通宵打機」 網民這樣回應

兩會期間，身兼全國人大代表的華南師範大學教授林勇提交建議，指未來應全面禁止玩家在半夜玩電子遊戲；並針對遊戲業者，建立相關的懲罰及監管機制，及設立公開的投訴處理平台。

林勇在上周接受內媒訪問時指，目前禁止未成年人晚間登入遊戲伺服器的機制，沒有對成年人作出限制，對不守規定的遊戲公司做出懲罰的亦仍不足。故他提出，應在平日的凌晨2點至早上8點，也限制成年人玩家登入遊戲，並要求遊戲公司應於此時段直接關閉伺服器。

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林又稱，中國網絡遊戲產業蓬勃發展的背後，隱藏著如遊戲中存在不健康的暴力色情內容、學生群體沉迷遊戲、遊戲角色與情節設計扭曲歷史、遊戲企業誘導青少年充值等問題。

因此，應同時組成由公安、教育及宣傳部門跨部門「遊戲執法隊伍」，以監管遊戲公司，並制定專屬遊戲企業的「行為分數」評比機制，以確保能有效監管網絡遊戲企業的運營。

林又提議建立公開的投訴處理平台，設立政府權威部門接收、處理來自社會的投訴與意見，並公開對相關違法違規企業的處理情況。

國家新聞出版署於2019年出台了《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，針對未成年玩家建立規管機制，禁止未成年人在每日晚間10點至隔日早上8點間登入遊戲伺服器，同時平日也不能上線超過1.5小時、假日則不得超過3 小時；而在遊戲付費服務的金額等方面，亦作了有關規定。惟有關規定並未對成年人作規管。

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惟據報道，有關消息一出，有不少內地網友表達不滿，認為「工作之餘的時間為何不能自己安排？」；亦有網友指部份午班或晚班工作者，可能直到凌晨才是自己的休息之間；另有網友提議，與其規管玩遊戲時間，不如改為規管超時加班工作。

責任編輯：黃良潤

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