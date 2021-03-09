蒙面照樣認出身份 中企「口罩人臉識別」比賽奪全球第一

▲ 中國企業的人臉識別技術先進，即使戴上不同類型、顏色的口罩仍可被認出。資料圖片

中國的人臉識別技術一日千里下，民眾即使戴上口罩，仍然可被準備認出身份。在一個全球184家企業參與的大型技術比賽上，中國企業在「戴口罩人臉識別」項目中以絕對優勢拿下第一，即使不同類型、顏色的口罩遮擋，仍可較準確識別。內媒指，在新冠疫情大流行下，該技術能在手機解鎖、安防監控等方面應用。

內媒報道，佩戴口罩幾乎是所有國家和地區民眾出行的必備選項，但嚴重面部遮擋會對人臉識別技術構成挑戰，類似手機解鎖、安檢驗票、閘機通行、安防監控等場景應用上，識別準確率會出現不同程度下降。因此，滿足戴口罩人臉識別的需求，已經是工業界和學術界共同面臨的技術難題。

上海企業「芯翌科技」在美國國家標準技術研究所（NIST）主辦的權威比賽NIST-FRVT中，綜合成績取得第一，而「FRVT 1：1人臉識別」項目得取得第三，系統識別的人臉與模型完全一致，且泛化能力極高，能應付不同類型、顏色，以及遮擋程度的口罩，戴口罩對系統的干擾幾乎可忽略不計。

AI運算助改進數據採集及識別速度

研發副總裁都大龍表示，這有賴芯翌團隊具備系統化的AI生產能力，對於電腦視覺、深度學習和人臉識別問題的深刻理解。研發團隊在人工智能領域有10年以上的技術深耕，對於人臉識別等問題都有極深刻的算法理解和實踐經驗，尤其是對於超大規模、複雜數據下深度學習算法的設計、改進和優化。

芯翌算法工廠通過全棧式的人工智能基礎設施，使得算法研發全流程不斷自動化，愈來愈快地訓練、迭代和優化整個系統。以人臉識別為例，芯翌的AI基礎設施可在數千萬個ID、數億人臉圖片情況下，達到數百塊GPU卡的分佈式綫性加速訓練性能，同時將數據採集、標註、應用、部署全流程打通形成高效閉環。

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技術已廣泛應用，將推全球最大人臉數據庫

都大龍表示，芯翌堅信人工智能技術的長期價值，為解決當前國內人臉識別領域的數據與標準混雜問題，其將與清華大學合作推出全球最大的公開人臉數據集，以及基於此數據集的一系列benchmark。相關學術論文已經被計算機視覺與模式識別領域國際頂級會議CVPR 2021接收，數據集會於近期進行發布。

他指，當前芯翌以人臉識別為代表的一系列人工智能技術已經廣泛應用於智慧城市、智慧工業、科技防疫等領域，並在一些極具挑戰的場景下實現了大規模的落地，比如大規模城市級數億底庫人臉識別、大規模城市級人像無底庫聚檔等，均取得了突出的成果和成績。

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責任編輯：陳建錫

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