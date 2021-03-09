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滬指收跌1.82%失守3400關 創指大跌3.5%（第二版）

經濟脈搏 15:13 2021/03/09

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A股三大指數今日低開低走，創指跌幅一度觸及4.4%。隨後，三大股指深V反彈，指數跌幅大幅收窄。彭博引述消息人士指，中國政府相關資金今日上午入市支持股市。截至收市，滬指報3359點，失守3400關，跌1.82%；創業板指報2633點，跌3.50%；深成指報13475點，跌2.80%。

（新增下午收市情況）

早盤指數低開低走，創指跌幅一度觸及4.4%。另外，滬指一度失守3400點，滬深300指數一度跌破5000點，創去年12月以來新低。板塊個股普跌，恐慌情緒愈演愈濃。隨後，三大股指深V反彈，指數跌幅大幅收窄。

午後，兩市短暫拉升後再度走弱，此前滬指一度轉升。尾盤，指數持續走弱，創指跌幅再度擴大至3%。截至收市，滬指報3359點，跌1.82%，成交額4,562億元；創業板指報2633點，跌3.50%，成交額1,838億元；深成指報13475點，跌2.80%，成交額5,306億元。兩市合計成交達9,868億元。

從板塊上看，BIPV概念、港口航運、鋼鐵板塊漲幅居前，種植業、軍工、碳中和板塊跌幅居前。

彭博引述消息人士指出，中國政府相關資金今日上午入市支持股市，此次入市是為了在兩會期間避免市場短期出現較大波動，以維護市場穩定。

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責任編輯：尹航

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