A股三大指數深V反彈滬指跌0.18% 外電指國家隊入場支持

3月9日上午，A股三大指數低開低走，創指跌幅一度觸及4.4%，滬指一度失守3400點。隨後，三大股指深V反彈，指數跌幅大幅收窄。滬指收報3515點，跌0.18%；深成指報13803點，跌0.44%；創指報2723點，跌0.20%。彭博引述消息人士指，中國政府相關資金今日上午入市支持股市。

早盤指數低開低走，創指跌幅一度觸及4.4%。另外，滬指一度失守3400點，滬深300指數一度跌破5000點，創去年12月以來新低。板塊個股普跌，恐慌情緒愈演愈濃。隨後，三大股指深V反彈，指數跌幅大幅收窄。

截至上午收盤，滬指報3515點，跌0.18%，成交額為3,026億元；深成指報13803點，跌0.44%，成交額為3,589億元；創指報2723點，跌0.20%，成交額為1,226億元。

從板塊上看，BIPV概念、港口航運、鋼鐵板塊漲幅居前，種植業、軍工、碳中和板塊跌幅居前。

彭博引述消息人士指出，中國政府相關資金今日上午入市支持股市，此次入市是為了在兩會期間避免市場短期出現較大波動，以維護市場穩定。

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責任編輯：尹航

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