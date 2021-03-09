吳孟達麻包袋盛錢親赴救災  內地隊長憶四川地震（組圖，有片）

▲ 吳孟達麻包袋盛錢親赴救災 內地隊長憶四川地震

香港藝人吳孟達2月27日因肝癌病逝，終年70歲，傳奇人生已化一縷輕煙。曾參與2008年四川大地震救災的「廈門藍天救援隊」隊長水草，日前接受內地傳媒訪問時，提及當年一段軼事，原來吳孟達08年曾與他們一起進入災區，更用麻包袋裝着大筆現鈔，直接捐贈給災民；吳也曾因聽到遇難者故事，因而感觸落淚。

根據北京晚報網站等內地媒體報道，吳孟達1952年出生於廈門，大概因為鄉情，他2008年跟隨廈門藍天救援隊進入四川汶川災區救援。

廈門藍天救援隊長水草在短片中憶述，「2008年汶川地震，當時是吳孟達也來到災區，因爲我也是廈門人嘛，他整天說你是我的老鄉，在災區會聊起廈門的一些特色，廈門的一些巷子......」。

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水草表示，當年有一天，他們準備進入重災區茂縣的時候，吳孟達就用一麻袋，把一疊一疊一萬的現金裝進去，然後帶入災區，分發給遇難者的家屬。

「聽到災區有遇難（者）的家屬在哭訴，他也跟著流淚，當時相處幾天下來，我們都熟的感覺像鄰家大哥一樣，沒有感覺他是一個演員，汶川地震完了以後我們就互留了電話」，水草說。

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當年救災結束，水草與吳孟達各自返回自己的生活，但故事仍未結束。

「2018年廈門藍天（救援隊）剛好10周年慶，他（吳孟達）是比較有心的人吧，沒辦法來，但他還是爲我們拍了一段視頻」，水草說。

視頻中吳孟達說，「廈門藍天救援隊的隊員們，你們好，汶川地震一別，到現在已經10年，想念你們」。水草又表示：

他沒任何一點點架子，沒有感覺他是一個演員，雖然說他在廈門7歲就去香港發展，但他還是會經常回廈門，他的媽媽90幾歲的人上次來，也是用閩南話跟我們交流的，包括達叔每次跟我們見面，我們都是講閩南語的，2019年再見達叔的時候，當時他很累，講話很喘，但是沒想到真的這麽快就走了，其實還是很難接受。

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責任編輯：鄧國強

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