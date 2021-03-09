【中美角力】中國前副外長：中國要引領重構全球治理體系

中美角力之際，新冠疫情重創美國經濟，被指有利中國國力追趕美國。中國外交部前副部長何亞非近日接受內媒訪問時指，目前世界力量平衡正在變化，全球治理體系大大失效；中國已是一個具有全球影響力的大國，要參與重構全球治理體系，並發揮「引領」作用，提供新思想、新方案。

內地「每日經濟新聞」報道，何亞非在專訪中指，當前世界力量平衡正在變化，以中國為代表的新興大國和發展中國家力量不斷上升，以美國為代表的西方國家面對「國內矛盾惡化、力量相對下降」等問題，「一升一降」之下引發部分西方國家的焦慮，甚至產生誤判和戰略打壓的衝動。

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他續指，全球性挑戰來勢兇猛，使得全球治理體系大大失效；而貿易保護主義和美國「退群」等行為令大國間欠缺合作精神。他稱，面對氣候變化、新冠病毒、網絡安全等問題，各國須共同應對才有出路，「全球性挑戰需要全球共同來商討解決辦法」。

在被問及中國應如何應對外部環境變化及挑戰時，何亞非指，除力量平衡改變導致地缘政治衝突升温、文明隔閡加深外，軍事衝突等傳統安全威脅與氣候變化、疫病流行、能源和糧食危機等非傳統安全威脅疊加，構成空前全球性挑戰，而科技革命也進入新的飛躍階段。

他認為，對於外部環境的變化，中國首先要繼續保持清醒認識，並在此基礎上加強國際合作、重構全球治理體系，「不僅要積極參與，而且要發揮引領作用」；又要毫不動搖地堅持經濟全球化，在「改革世界貿易組織（WHO）」的基礎上推動自由貿易。

他又坦言，世界經濟步入知識經濟和數位經濟發展新階段，需要制定「新規則」，以適應技術革命和全球供應鏈變化，推動經濟綠色、可持續發展。

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而提到中國如何與世界共處時，何亞非稱，中國已經是一個具有全球影響力的大國，「各國對中國也有期待，希望中國在塑造今後的國際秩序、全球治理體系中能夠提供新思想、新方案。中國思想、中國方案就是在這樣的背景下提出來的」。

另外，何亞非也在專訪中提到，中國要加強國際合作，「美國要脫鉤，我們不能脫鉤。我們還要開拓與歐洲、拉美、亞洲國家的經貿合作，形成更大的市場」。他又表示，2020年底前中歐投資協定談判完成，還有區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的簽署，都意味著中國在國際合作方面作出巨大努力，且正取得進展。

何亞非曾任外交部副部長、國務院僑務辦公室副主任。

責任編輯：黃良潤

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