【中國樓市】深圳二手樓成交小幅反彈 「金三銀四」未見影

深圳為二手樓制定官方參考價後，網上簽約量大跌，買賣雙方陷入博弈和觀望。踏入「金三銀四」的傳統旺季，深圳首周（1日至7日）網簽僅得991套，按周升18.8%，但後段再現疲態。機構預計，整個3月的二手樓網簽量將維持4,000套左右。在參考價機制出台前，每周網簽量約1,900到2,500套之間。

內媒報道，羅湖蓮塘、南山大衝、龍崗南聯和粵寶等片區都有業主以參考價價格賣樓的情況。但多名中介表示，這些樓盤即使按照參考價售出，也只是與目前市價相當，其中或許是因為樓宇未滿5年，需要繳納較多的稅費，或許本身單價就較低。優質地段、學區房的二手樓價仍非常堅挺，部分報價還有所提高。

有業主表示，沒想到調控政策如此快速落實，尤其銀行也快速跟進。近日當地銀行相繼表態以參考價為按揭貸款、經營貸的依據，對經營貸違規進入樓市的排查也在跟進。市場人士表示，現在還需等待銀行執行二手樓成交參考價格是否有區間、銀行的抵押評估模式等這些更細節的執行方式。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，官方出台二手樓參考價機制，意味著抵押物的價值被「錨定」了，不管按揭貸、經營貸、消費貸，其貸款評估價只有一個基準，就是官方參考價。以二手樓為主的片區，過去「抱團漲價-掛牌價上漲-需求攀升-房價上漲-抱團漲價」的循環模式已無以為繼。也有分析人士表示，深圳實際的住房需求只是被短暫壓制，目前樓市陷入觀望期因為政策作用，落實好房地產長效機制才是最重要。

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責任編輯：陳建錫

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