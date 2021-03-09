河南70歲乞丐被起底！擁4房20萬存款  還是銀行VIP（組圖，有片）

▲ 河南70歲乞丐被起底！擁4房20萬存款 還是銀行VIP

河南葉縣平頂山葉縣有一個七旬老人，因為覺得賺錢太辛苦，所以成為一名「專職乞丐」，專門裝窮賣慘以吸引人救助他。有網友發布老人上銀行存錢的影片，「他存了五千（人民幣，下同），我只存了一千」，大嘆上當。原來老人家裡有4間房、20萬元存款，他竟然還是銀行的VIP客戶。

紅星新聞報道，平頂山葉縣一名抖音網友發布的影片引發關注。影片中，該網友稱，上午剛發了工資，路邊看到一個乞丐，隨手給了他兩元。結果下午去銀行存錢時又碰到了老人，「他存了五千，我只存了一千」。

這個白髮老人姓樊，今年73歲，家住葉縣葉邑鎮高道士村，腿部些許殘疾。他因為專職乞討的行為，成了當地的名人。

網民給錢後 發現「乞丐」有錢過自己

多段影片顯示，在河南平頂山的多處馬路，該老人雙手拄拐、脖子上掛著「求助」文字信息的老人，胸前掛支付寶和微信收款碼，不時站在機動車前，並用破抹布擦拭擋風玻璃向司機討錢，部分車主看到老人穿著破舊，便施捨其幾元至十元費用。

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老人收到錢後，會對車主道謝，說出「好人一生平安」、「新年快樂」等祝福語。

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經核查，樊男家有平房4間，有老婆、孩子，還有存款20餘萬。紅星新聞報道指，樊男因為怕苦怕累，其便冒充身分成為一個專職乞丐裝窮賣慘 ，自2019年10月至今，樊男在平頂山開源路，葉縣昆陽大道、政通街、葉舞路等多個路口，反覆糾纏路過的司機，存在嚴重的安全隱患。

據村支書介紹，樊男有一兒一女，兒子在縣城有車有房，女兒在河南某地經商，他家有四間平房，不存在貧困的情況，「每次一聽說他又跑出去了，我們就上他家去找人」。

老人已因詐騙 被警方處以行政拘留14日

高道士村村支書說，村委會曾多次針對樊男的行為對其進行批評教育，樊男妻子王女士也說，家人對於樊男的行為深惡痛絕，多次勸阻，樊男仍我行我素。

日前，因涉嫌詐騙，樊男被葉縣警方處以行政拘留14日的決定。經批評教育，樊男已承諾不再出去冒充乞丐乞討。

責任編輯：鄧國強

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