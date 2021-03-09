拜登上台中美角力未緩 美商卻仍看好中國業務

美國總統拜登（Joe Biden）上台後，美方對中國的遏制意圖沒有減輕。但中國美國商會今（9日）發布的一份調查指，多數在華美企仍認為今年業績可望增長；近半美企認為中國經商環境正改善，會加碼在華投資。惟去年疫情仍對外商帶來衝擊，僅56%在華美企有盈利，創該調查新低；而當地美企也憂慮美中關係的影響感悲觀。

《華爾街日報》報道，中國美國商會(American Chamber of Commerce in China)發布了《商務環境調查報告(Business Climate Survey)》。該調查於去年（2020年）10 到11月期間進行調查。

調查結果顯示，參與調查的345間中國當地的美企中，有大約81%預期他們所處的產業今年會有成長；有45%覺得美中關係出現改善，比去年增加15個百分點。

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該報告指，近半受訪美企認為中國經商環境正在改善，僅12%覺得變壞；61%美企對北京未來3年進一步向外資開放的承諾有信心。而2/3的受訪美企則表示今年會加碼在華經營的投資。而兩年前覺得在中國知識產權不保或數據安全比他國風險更高的美企高達53%，但這次調查中僅剩37%。

另外報告亦指，因北京終於落實長久以來所允諾的改革，一些「長年在中國經商的抱怨」已減少不少。美商過去的抱怨大多圍繞市場准入和官僚限制。

中國美國商會主席葛國瑞（Greg Gilligan）在報告說，隨著中國帶頭經濟復甦和美國新政府上路，商會成員對在華業務增長感到「審慎樂觀」。

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然而報告也指出，受全球商務旅行受阻、離開中國的職員因政府實施入境限制無法返回、商務決策充滿不確定性等因素打擊，去年在中國的美企有1/5出現虧損，較2019年僅11%的美企虧損高出許多。2/3的美企表示去年在中國的營收增加或維持穩定，低於2019年的79%。

報道又指，美企對拜登（Joe Biden）政府上台後美中關係改善有些許樂觀，惟兩國緊張關係仍是在華美企的頭號關注焦點。近半受訪美企對未來兩年美中關係對他們在當地生意的影響感悲觀，僅16%表樂觀。

葛國瑞稱，美中關係仍存在爭議。當地美企的審慎態度反映他們相信，美國雖正回復較傳統、正常的外交政策，但美中因緊張而降至低點的關係仍未見回升。

責任編輯：黃良潤

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