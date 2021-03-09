肛拭子惹多國質疑 官媒斥偏見：生理上無太多不適

▲ 環時指肛拭子非針對所有入境人士，且不會引起太多生理不適

中國要求入境的外國人接受「肛拭子」檢測，遭到美國、日本、南韓等多國抗議，並促請重新評估有關方法。官媒《環球時報》今日（9日）刊文表示，肛拭子檢測既不會造成生理上的嚴重不適，也有效效降低假陰性的概率，確保不會漏診。文章又強調，並非針對所有國家人士，不應「被扣上了偏見的帽子」。

文章指， 肛拭子可以在一定程度上提高新冠病毒感染者的檢出率，甚至肛拭子檢測陽性時間可以先於鼻咽拭子檢測，少部分病例在病程後期臨床症狀改善，鼻咽拭子檢測核酸轉陰後，肛拭子檢測仍持續呈陽性的情況，證明它可以 提高對病毒的檢出率。

很多人對肛拭子檢測心生恐懼，事實上，與鼻咽拭子或口咽拭子相比，肛拭子並沒有太多生理上的不適。國家衛健委發布的指南介紹，肛拭子有3個步驟：

用消毒棉拭子插入肛門3至5厘米處；在肛門內旋轉棉拭子後拔出。放入採樣管中。採樣前要做好清潔，痔瘡、肛周膿腫、肛門糜爛或潰瘍、剛做完肛腸科手術者不適合做肛拭子，應提前和採樣人員溝通。為使採樣者放心，採樣機構要確保其隱私安全。

目前，肛拭子檢測暫時主要用於集中隔離點、醫院發熱門診中高度懷疑、有消化道症狀等重點人群的檢測，在採集口咽拭子、鼻咽拭子的同時採集肛拭子進行核酸檢測，以提高新冠病毒核酸檢測的陽性率，期望早期發現陽性感染者，避免因漏檢而導致病毒的傳播和擴散。它 並非針對所有入境人員，而是根據具體情況綜合判斷，包括其健康狀況、同航班人員核酸檢測情況，以及是否來自或者途經疫情嚴重的國家或地區等情況。

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責任編輯：陳建錫

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