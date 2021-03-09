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【兩會2021】林毅夫：「卡脖子」只會加速中國進步

國情動向 15:59 2021/03/09

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林毅夫警告，卡中國脖子只會得不償失

如何擺脫被外國在技術上「卡脖子」的困境，是今年全國兩會的重要議題之一。全國政協委員、北京大學教授林毅夫今日（9日）表示，中國會繼續擴大開放，讓更多的外國產品及資本進入國內。任何想要卡中國脖子的做法，只會加速中國的進步，同時令自己失去競爭優勢。

林毅夫向官媒表示，每個國家發揮比較優勢，是中國希望的。中國會讓更多外國的產品和資本進入中國，也希望中國的產品、資本、技術進入國際市場。對於極少數「卡脖子」的產品，中國也會做好準備，利用自身優勢進行攻關。「根據過去經驗，甚麼東西中國能做、能生產之後，在國際上價格就會下來，所以一旦中國攻關了、能夠生產了，就會生產更低成本、更高質量的產品，不僅提供給自己，還可以提供給全世界」。

從中國的情況來看，現在農村勞動力達到總勞動力的30%左右，而發達國家在農業上的勞動力一般低於5%，也就是說還有把農村勞動力轉移到製造業的空間。從低附加值的製造業不斷往高附加值的製造業去轉移，同樣有紅利。從這種角度看，中國產業升級空間很大，人口紅利還會持續很長時間。

他早前也指出，大數據、人工智能、雲計算、生物科技、新能源等新經濟產業都讓中國有很多「彎道超車」的機會。應充分利用中國有14億人口、有最完善的產業鏈的優勢，加上技術創新，來提高發展和人民生活的質量，獲取新增長來源。

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責任編輯：陳建錫

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