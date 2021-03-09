Gap傳或敗退中國市場 內媒「賽後檢討」揭這些原因

美國GAP集團傳出考慮出售中國業務，調整集團經營狀況，引起中國市場及輿論場關注。內媒分析，GAP進入中國市場時間太遲；且去年擴大在中國業務，業績卻未見增長，均成為營運的壓力。

綜合外媒報道，美國「快時尚」品牌GAP集團傳聞正和一家顧問商討對策，同時接觸潛在買家，評估出售中國業務的可能性。消息人士向彭博社透露，有關磋商仍處於早期階段，該集團仍可能決定保留中國業務的運營。

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消息一出便引起關注。內媒報道指，相比其他同類型的國際「快時尚」品牌，GAP進入中國市場的時間太遲，且發展速度和策略過於緩慢、保守，因此在開拓相關市場的競爭中始終難以突圍。

報道引述公開資料稱，持有H&M和Zara等品牌的瑞典「快時尚」集團Inditex自2005年進入中國市場，兩國子品牌在華均設有門市數約500至600家；而2002年進入中國的日本「快時尚」品牌優衣庫（Uniqlo），則擁有門市數量近800家。

相比之下，GAP在2010年初才進入中國市場，目前在中國約有200家門市；這11年間曾引入子品牌Old Navy，但僅開了10多家門市，並於2020年初正式退出中國市場。

報道又稱，GAP集團於去年10月提出改革，調整全球業務刺激業績成長，核心方案之一便是藉由縮減業績不佳的門市，專注營運表現更為優異的品牌，以減輕疫情所帶來的衝擊。惟GAP在中國市場的布局顯然與這份計劃背道而馳。報道引述GAP微信公眾號發布的消息，該品牌去年加速開新門市的速度，除了在鄭州、南京、寧波等新一、二線城市外，也打入三、四線城市。

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有分析指，GAP在中國市場整體業績不佳，亦與該品牌整體表現衰落，導致不受內地消費者普遍歡迎有關。內媒引述多名內地受訪消費者稱，該品牌產品在設計和質量上不未能滿足內地消費者需求。

GAP出售中國業務的消息傳出後，在中國網絡上引起熱議，「GAP考慮出售中國業務」成為微博熱搜話題。據報有網民認為GAP產品樣式變化少、價格不親民，而且衣服版型不適合中國人，因此對於這個消息並不意外；但也有GAP的忠實買家表示不捨，希望「接盤人」能維持該品牌的形象和定位。

GAP去年宣布自該年3月1日起，旗下的Old Navy在中國線上下全面停止營業，聲稱要集中在北美的業務。惟內媒報道，早在2019年的GAP第三季度的財報中，就已經透漏出將計劃在2020年退出中國市場。據報GAP的19年三季度公司淨銷售額為40億美元，同比下降2%，Old Navy的銷售額下跌4%。

責任編輯：黃良潤

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