  • 22°C
香港時間 : 2021309日 (二) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Gap傳或敗退中國市場 內媒「賽後檢討」揭這些原因

即時中國 16:33 2021/03/09

分享：

美國GAP集團傳出考慮出售中國業務，調整集團經營狀況，引起中國市場及輿論場關注。內媒分析，GAP進入中國市場時間太遲；且去年擴大在中國業務，業績卻未見增長，均成為營運的壓力。

綜合外媒報道，美國「快時尚」品牌GAP集團傳聞正和一家顧問商討對策，同時接觸潛在買家，評估出售中國業務的可能性。消息人士向彭博社透露，有關磋商仍處於早期階段，該集團仍可能決定保留中國業務的運營。

Uniqlo降價無中國份兒 環球時報這樣說

辣妹「潮玩」試穿童裝騷身材 北京UNIQLO重災怒下禁令（組圖）

消息一出便引起關注。內媒報道指，相比其他同類型的國際「快時尚」品牌，GAP進入中國市場的時間太遲，且發展速度和策略過於緩慢、保守，因此在開拓相關市場的競爭中始終難以突圍。

報道引述公開資料稱，持有H&M和Zara等品牌的瑞典「快時尚」集團Inditex自2005年進入中國市場，兩國子品牌在華均設有門市數約500至600家；而2002年進入中國的日本「快時尚」品牌優衣庫（Uniqlo），則擁有門市數量近800家。

相比之下，GAP在2010年初才進入中國市場，目前在中國約有200家門市；這11年間曾引入子品牌Old Navy，但僅開了10多家門市，並於2020年初正式退出中國市場。

報道又稱，GAP集團於去年10月提出改革，調整全球業務刺激業績成長，核心方案之一便是藉由縮減業績不佳的門市，專注營運表現更為優異的品牌，以減輕疫情所帶來的衝擊。惟GAP在中國市場的布局顯然與這份計劃背道而馳。報道引述GAP微信公眾號發布的消息，該品牌去年加速開新門市的速度，除了在鄭州、南京、寧波等新一、二線城市外，也打入三、四線城市。

李子柒YouTube訂閱量1410萬　美女網紅創世界紀錄（組圖，有片）

【丁真現象】藏族小鮮肉變勁爆網紅 華春瑩也不禁這樣做（組圖，有片）

有分析指，GAP在中國市場整體業績不佳，亦與該品牌整體表現衰落，導致不受內地消費者普遍歡迎有關。內媒引述多名內地受訪消費者稱，該品牌產品在設計和質量上不未能滿足內地消費者需求。

GAP出售中國業務的消息傳出後，在中國網絡上引起熱議，「GAP考慮出售中國業務」成為微博熱搜話題。據報有網民認為GAP產品樣式變化少、價格不親民，而且衣服版型不適合中國人，因此對於這個消息並不意外；但也有GAP的忠實買家表示不捨，希望「接盤人」能維持該品牌的形象和定位。

GAP去年宣布自該年3月1日起，旗下的Old Navy在中國線上下全面停止營業，聲稱要集中在北美的業務。惟內媒報道，早在2019年的GAP第三季度的財報中，就已經透漏出將計劃在2020年退出中國市場。據報GAP的19年三季度公司淨銷售額為40億美元，同比下降2%，Old Navy的銷售額下跌4%。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

相關文章

余文樂品牌衛衣有「港獨圖案」？他這樣回應
2020/03/03
余文樂品牌衛衣有「港獨圖案」？他這樣回應
【新冠肺炎】疫情衝擊實體經濟 外資品牌尋求拓展線上市場
2020/03/11
【新冠肺炎】疫情衝擊實體經濟 外資品牌尋求拓展線上市場
【中國經濟】品牌想靠中國市場復蘇？疫情恐已讓中國消費者變保守
2020/05/04
【中國經濟】品牌想靠中國市場復蘇？疫情恐已讓中國消費者變保守
【Bossini賣盤】堡獅龍折讓70%賣盤李寧公司 港品牌服飾為何難再流行内地？
2020/05/15
【Bossini賣盤】堡獅龍折讓70%賣盤李寧公司 港品牌服飾為何難再流行内地？
【雙11】天貓百品牌2小時內成交破億 首攻房地產市場
2020/11/02
【雙11】天貓百品牌2小時內成交破億 首攻房地產市場
疫情 壓力 中國市場 經濟 設計 銷售 瑞典 南京 寧波 香港

下一篇文章

拜登上台中美角力未緩 美商卻仍看好中國業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兩會2021】人大代表提議禁絕「通宵打機」 網民這樣回應
【兩會2021】人大代表提議禁絕「通宵打機」 網民這樣回應
拜登上台中美角力未緩 美商卻仍看好中國業務
拜登上台中美角力未緩 美商卻仍看好中國業務
拜登據報邀菅義偉訪美 藏中美地緣角力玄機
拜登據報邀菅義偉訪美 藏中美地緣角力玄機
網曝飛行途中機長乘務長互毆 東海航空致歉 涉事者停工
網曝飛行途中機長乘務長互毆 東海航空致歉 涉事者停工
何時能再去旅遊？中國率先推「疫苗護照」App 是曙光
何時能再去旅遊？中國率先推「疫苗護照」App 是曙光
【中美角力】中國前副外長：中國要引領重構全球治理體系
【中美角力】中國前副外長：中國要引領重構全球治理體系