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中間價下調543點子 美元強勢反彈升高人幣貶值壓力

經濟脈搏 17:05 2021/03/09

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今日人民幣對美元匯率中間價報6.5338，較前一交易日下調543個基點，貶值至1月4日以來最低，降幅創2018年7月20日以來最大。市場人士稱，近期美元反彈致人民幣貶值壓力較大。

人民幣在岸價一度抹去今年漲幅

人民幣中間價報6.5338，在岸價曾跌破6.54，一度抹去今年全部漲幅。截至17時01分，人民幣在岸價報6.5146。

內媒引述市場人士稱，近期美債收益率上行帶動美元指數大漲，人民幣匯率隨之進入反向波動過程。從波幅上看，近期美元升值幅度明顯大於人民幣兌美元貶值幅度，因此判斷美元是今日中間價大幅下調的主因。

路透社指出，近期美元指數上行的邏輯多來自美債收益率的上行，美債收益率上行又更多來自寬松環境下全球經濟復甦可能提振通脹，進而導致美聯儲提前縮減購債，緊縮預期也導致全球金融市場大動蕩，美元的吸引力又會上升；而美指今年迄今已上漲2.4%，短期料仍有一定上漲空間。

而上周五美國公布的非農就業數據明顯好於預期，另外美國參議院通過1.9萬億美元刺激法案，這可能進一步提振美國經濟復甦，美債收益率全線上漲進一步提振美元魅力。

分析指，美元強勢將在短期內持續，但尚未形成長期趨勢。後續來看，人民幣匯率波動範圍或將擴大，但仍以震蕩走勢為主。 其支撐邏輯主要在於，當前推動美元上漲的原因，並不具備長期性。

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責任編輯：尹航

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