【大灣區】佛山新機場選址終確定  定位西岸樞紐能起降A380 

粵港澳大灣區將新添一個大型機場，正在北京參加會議的全國人大廣東團代表、佛山市市長朱偉接受媒體專訪時透露，國家民用航空局已正式批准佛山新機場選址。新機場定位為珠江西岸航空樞紐、廣州國際航空樞紐組成部分，規模之大能升降全球最型客機空中巴士A380。

根據朱偉透露，佛山市新機場位於高明區更合鎮以北。他未有說明新機場建造時間表，但日前有報道指，項目前期工作已啟動，爭取2022年動工。

取代舊有「沙堤機場」 成新樞紐

佛山目前有一座名叫「沙堤機場」的老舊機場，原為軍事用途，1985年起開通民航，但運載能力非常有限，過去20多年來停停開開，運作並不穩定；例如該機場2002年曾停航，至2009年11月18日又恢復往北京南苑機場的航班。

國家及地方當局一直有規劃擬建佛山新機場，配合珠江西岸發展需要。其中，《國家民用航空發展第十三個五年規劃》中，便提出建設「珠三角樞紐（廣州新）機場」，其實際內容，其實是在毗鄰廣州的佛山建造新幹線機場。

佛山新機場規劃建設啓動於2013年，經過幾年來的專業研究，選址等前期工作也在一步一步推進。在國家、省、市等各相關部門的共同推動下，國家民用航空局於今年3月5日批覆同意將佛山市高明區更合北場址，作爲佛山新機場的推薦場址。

新機場有兩大功能 助力廣州大空港

內地媒體報道，佛山新機場定位爲「廣州國際航空樞紐的重要組成部分、珠三角西部樞紐機場」，其功能有二：

其一，佛山新機場將積極發展國內國際航空客貨運輸，與廣州白雲機場共同形成國際航空樞紐。 其二，佛山新機場將依托便捷高效的機場綜合交通，構建覆蓋廣佛肇、輻射珠江西岸、粵西和部分桂東地區的航空服務網絡，打造珠三角西部樞紐機場，可推動珠江東西兩岸機場布局和航空服務水平均衡發展，全面提升大灣區機場群整體保障能力，爲粵港澳大灣區世界級機場群建設提供有力支撐。

更合北場址位於佛山市西部，場址距離佛山市中心城區56km，與白雲機場直線距離95km。佛山新機場近期擬建設一組兩條遠距平行跑道，遠期預留第三條跑道的建設條件。

近期建設目標為2035年建成啟用，初期機場旅客吞吐量預測爲每年3000萬人次；遠期目標為2050年，預期機場旅客吞吐量預測爲6000萬人次以上。佛山新機場規劃飛行區等級爲4F級，能夠滿足全球最大民航客機A380的起降。

隨著佛山新機場取得國家民航局的選址批覆，機場前期工作也將全面進入預可研階段。

責任編輯：鄧國強