7歲女「永不放棄」練成20後空翻絕技 6500萬人次圍觀（組圖，有片）

▲ 7歲女「永不放棄」練成20後空翻絕技 6500萬人次圍觀

社交媒體近日瘋傳一段影片，一名年紀小小的女童竟能連打多個後空翻，仿如武林高手，視頻結果獲超過6500萬人次圍觀。這個小女孩原來只有7歲、來自貴州，母親說她永不輕言放棄，最終練成了與年紀不相稱的絕技；據稱，她最高紀錄能連打20來個後空翻。

根據內地媒體報道，影片中的女童名叫楊紫璇，今年只有7歲，來自貴州六盤水；無論武術、博撃、雙節棍還是極限運動，她都練就一番工夫，雖然天賦才能，但從未偷懶，每天堅持練習。

影片瘋傳 堅強女孩變網紅

楊紫璇的母親告訴記者，網上走紅的視頻裏，女兒正在練習極限特技運動項目，目前已經學習兩個月了。

女兒從小就特別好動，不知道從哪裏自己學會了側翻和空翻，我們都覺得她有武術的天賦。

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楊紫璇媽媽說，爲了進一步挖掘女兒的天賦，在她5歲時就送她去武館學習武術和搏擊。

因爲有了好的武術基礎，又特別喜歡空翻，在武館教練的推薦下，2021年1月楊紫璇開始學習特技運動。「視頻裏還沒有展現出她最好的水平，她最多的時候能一口氣連續做20個後空翻」，楊紫璇的媽媽說。

練習武術難免磕磕碰碰，楊紫璇也不例外。「學習搏擊的時候還被打出過鼻血，但她從來沒有因爲這類事情哭過，特別堅強。還有一次她的腳受傷了，縫了6針，但還是堅持要去上課」，楊紫璇的媽媽說。

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母親說，看到女兒受傷時也特別心疼，但反而是女兒從來沒有抱怨過「練武」的苦和累。

楊紫璇媽媽：女兒不會輕易放棄

楊紫璇的教練陳大平說，小紫璇每個周末都要在場館練習7個小時左右，有的時候要練到晚上十點，課結束了她還捨不得走；而楊紫璇性格特別開朗，每次成功完成一套動作，都笑得特別開心，是他們的「開心果」。

現在楊紫璇周末每天要花上7個小時練習極限特技，除此之外，在平常課餘時間她還堅持練習武術套路和搏擊。「因爲她真的特別喜歡，每次上課訓練的時候都特別開心」。

楊紫璇的媽媽說他們會堅持練習武術和特技，不會輕易放棄。

責任編輯：鄧國強

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