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【兩會2021】習語解放軍：中國安全不穩定性較大 重申備戰

國情動向 20:29 2021/03/09

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中美角力持續不已、地緣政治局勢緊張之際，中共總書記習近平周二（9日）對全國人大解放軍和武警代表團說，當前中國安全形勢「不穩定、不確定性較大」，全軍要統籌好「建設和備戰關係」，做好準備隨時應對各種複雜困難局面。

習近平在談話中要求，解放軍要加快打造「高水平戰略威懾和聯合作戰體系」、加快科技自立自強，充分發揮科技對軍隊建設戰略支撐作用等。

中央電視台客戶端（App新聞）報道，習近平下午出席十三屆全國人民代表大會4次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時，作這樣的表述。

習：全軍要統籌好建設和備戰關係

他說，當前中國安全形勢「不穩定性、不確定性」較大，全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，「堅決維護國家主權、安全、發展利益，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強支撐」。

習主持政治局會議  一個月內第三度提備戰打仗

國防預算增6.8% 李克強：全面加強練兵備戰（第三版）

習近平並要求堅持「以戰領建」，加強戰建統籌，抓緊推進戰略性、引領性、基礎性重大工程，加快打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系；並把軍隊建設年度計劃安排的各項工作「往前趕、往實裡抓」，確保早日落地見效。

他還說，軍隊要強化創新驅動，以更大力度、更實舉措加快「科技自立自強」，充分發揮科技對軍隊建設戰略支撐作用，並優化國防科技創新佈局和環境條件、大幅提升國防科技創新能力和水準等。

習：要優化國防科技創新

習近平也提到，要按照既定部署紮實推進國防和軍隊改革，不斷釋放改革效能，並加強戰略管理、強化規劃計劃權威性和執行力、推進軍隊現代資產管理體系建設，把資產盤活用好，提高管理使用效益。

據報道，這場會議由中央軍委副主席許其亮主持，另一名中央軍委副主席張又俠及軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張昇民參加。

【十四五規劃】解放軍強軍新藍圖曝光  AI及量子成重點

解放軍「力量倍增器」量產　成角力「第一島鏈」神器（組圖）

責任編輯：鄧國強

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