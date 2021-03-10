中美據報研議阿拉斯加重啟高層接觸 白宮：細節未敲定

中美高層或將迎來拜登新政府上任後首次會晤。中美兩國據報正討論美卿布林肯（Antony Blinken）和中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會晤的可能性。白宮方面表示仍未確認任何細節，強調不會隱瞞擔憂，但也在尋找合作機會。

《南華早報》引述一名消息人士說法指出，兩國正在討論讓布林肯與楊潔篪、國務委員兼外長王毅在美國阿拉斯加的安克雷奇（Anchorage）舉行會議。這將是雙方自拜登今年1月就任總統以來，首次有這類接觸。

中方與會人選的選擇 反映重視此次會晤

報道指出，中方選擇楊潔篪和王毅與會，反映北京對重建中美關係的重視。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周二在新聞發布會上表示，與中國就一系列問題進行了直接接觸，但尚未「敲定或確認」兩國最高外交官之間可能舉行會晤的細節。

「我們不會隱瞞我們的擔憂，但我們也會尋找合作的機會，」普薩基補充道。

早前，中美兩國元首在中國農曆新年前夕通電話，時間長達兩個多小時，之後，中美關係仍處於緊張中。

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責任編輯：尹航

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