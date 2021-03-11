中美高層傳研議阿拉斯加會晤 趙立堅這樣回應

▲ 中美高層傳研議阿拉斯加會晤

中美高層或將迎來拜登新政府上任後首次會晤。中美兩國據報正討論美卿布林肯（Antony Blinken）和中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會晤的可能性。白宮方面表示仍未確認任何細節，強調不會隱瞞擔憂，但也在尋找合作機會。中國外交部表示，目前無消息可提供。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會答問回應說，國家主席習近平與美國總統拜登在農曆除夕通話，雙方同意中美保持溝通管道暢通，「關於你提到的具體問題（中美高層會晤），目前我沒有可以向你提供的消息」。

《南華早報》引述一名消息人士說法指出，兩國正在討論讓布林肯與楊潔篪、國務委員兼外長王毅在美國阿拉斯加的安克雷奇（Anchorage）舉行會議。這將是雙方自拜登今年1月就任總統以來，首次有這類接觸。

中方與會人選的選擇 反映重視此次會晤

報道指出，中方選擇楊潔篪和王毅與會，反映北京對重建中美關係的重視。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周二在新聞發布會上表示，與中國就一系列問題進行了直接接觸，但尚未「敲定或確認」兩國最高外交官之間可能舉行會晤的細節。

「我們不會隱瞞我們的擔憂，但我們也會尋找合作的機會」，普薩基補充道。

英媒：布林肯或先訪日韓 才晤楊潔篪

而英國媒體則報道指，目前還在商談會面地點與時間，不排除在布林肯訪問日本與南韓之後，回程經過阿拉斯加時，停靠在安克雷奇，美方也考慮這場會面極為精簡，只有一或兩位官員會見中方官員。

拜登上台中美角力未緩 美商卻仍看好中國業務

【中美角力】中國前副外長：中國要引領重構全球治理體系

【中美角力】美國玩火？白宮回應王毅：對台立場明確且不變

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解