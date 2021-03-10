中俄簽文件合建月球科研站 打美國新登月計劃對台

中國與俄羅斯簽署諒解備忘錄，同意合作在月球表面或月球軌道上，建設月球科研站。中國航天專家此前透露，中國有意在2030年前於月球南極建立科研基地，而中國載人登月方案正在深化論證。美國則提出在2024年之前，再次將美國太空人送上月球。美國新登月「阿爾忒彌斯計劃」（Artemis Program）有多個西方國家參與，但排除了中國。俄羅斯則認為阿爾忒彌斯計劃太過「美國中心」而拒絕加入，選擇與中國對等合作。

內地傳媒由國家航天局獲悉，中國國家航天局局長張克儉，周二（9日）與俄羅斯國家航天集團公司（Roscosmos）總經理羅戈津（Dmitry Rogozin）經視像會議，簽署《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄》。

諒解備忘錄列明，中俄雙方會秉持「共商、共建、共享」原則，推動國際月球科研站廣泛合作，面向所有感興趣的國家和國際夥伴開放，加強科學研究交流，推進全人類和平探索利用太空。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「天問一號」影到高清相片 火星表面是這樣的

國際月球科研站是在月球表面或月球軌道上建設可進行月球自身探索和利用、月基觀測、基礎科學實驗和技術驗證等多學科多目標科研活動，長期自主運行的綜合科學實驗基地。

在建造國際月球科研站項目的框架內，中俄兩國利用在空間科學、研發和使用空間設備和空間技術方面積累的經驗，將共同制定建造國際月球科研站的路線圖，並在建造國際月球科研站項目的規劃、論證、設計、研製、實施和運營等方面開展緊密協作，包括向國際宇航界開展項目推介。

探月總工程師：2030年前在月球南極建基地

中國太空站來也 天和號核心艙測試完成春季發射

嫦娥五號去年成功無人登月採樣返回後，中國下一步會開展載人登月計劃。中國探月工程總設計師、中國工程院院士吳偉仁去年底表示，中國會在2030年之前在月球南極研製建設一個科研站，在月球南緯89度。因為月球上的一天相當於地球28日，會有14日和白天14日黑夜，在月球南極建站有連續180多日光照的優勢，使儀器能夠長時間運作。

全國政協委員、中國載人航天工程總設計師周建平，日前在兩會期間向記者透露，中國已在進行載人登月方案的深化論證和關鍵技術攻關工作。他說，探索宇宙、探索未知既是古人的願望，也是科學發展、人類文明進步的必然需求，所以中國一直在為載人航天事業下一步發展做著準備。

中俄兩國近年積極在航天方面靠攏，先後簽署了《關於協同實施「嫦娥七號」月球極地探測任務和「月球-資源-1」軌道器任務合作協定》、《關於建立聯合月球與深空探測數據中心的合作協定》等，積極推動月球及深空探測領域的合作。

長征八號火箭首飛成功 追趕SpaceX可回收目標

美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前

美天眼看不見了 但中國天眼這方面仍未能補盲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒