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解放軍就香港表態 許其亮：軍隊堅決擁護完善選舉制度

國情動向 11:31 2021/03/10

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解放軍就香港表態 中央軍委副主席許其亮：軍隊堅決擁護完善選舉制度

全國人大計劃審議完善香港選舉制度方案，全國人大代表、中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮表態，解放軍堅決擁護這一重大決策，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

許其亮在十三屆全國人大四次會議，解放軍和武警部隊代表團分組會上提及香港議題。許其亮指出，全國人大依照憲法和香港基本法，修改完善香港特別行政區選舉制度，是黨之大事、國之大事、港之大事，勢在必行，意義重大，軍隊堅決擁護這一重大決策，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

許其亮發言時表示，這次會議是在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯點、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的關節點，召開的一次重要會議。

許其亮強調，在新征程上，全軍要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，堅決聽習主席指揮。要提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，胸懷「兩個大局」，牢記初心使命，把準歷史方位，認清機遇與挑戰，強化責任與擔當。要堅決貫徹習主席決策部署，紮實抓好練兵備戰、規劃開局、改革創新、黨的建設等工作，確保「十四五」開好局起好步，奮力開創新時代強軍事業新局面，以優異成績迎接建黨100周年。

栗戰書：為確保「愛國者治港」提供法律保障

王毅：香港在殖民統治時期 沒有任何民主可言

全國人大新聞發布會 回應審議完善香港選舉制度

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責任編輯：連兆鋒

地緣政治 政治 選舉 中國 香港 基本法 中央軍委 許其亮 解放軍

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