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大陸6年內對台動武？美印太司令談話 再踩中方紅線

國情動向 10:55 2021/03/10

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大陸6年內對台動武？美印太司令談話 再踩中方紅線

美國總統拜登上台後，地緣政治中美角力沒有緩和。美軍印太司令部司令戴維森當地時間周二（9日）在國會聽證會中稱，中國期望取代美國領導地位，改變區域現狀，並聲言預期大陸會在未來10年、甚至6年內對台動武。

中方已多次向拜登政府喊話，台灣等主權問題是中方不能碰的底線。美方對台海議題的表態，勢令中美關係火上澆油。

戴維森（Philip Davidson）當天出席國會參議院軍事委員會聽證會表示，相較於中國，美軍與盟友在印太地區面臨最大的危機，在於「威嚇力的削弱」。若沒有足夠的威嚇力，中方將繼續採取行動，改變目前的國際秩序規則。

中方早層已多次表明  台灣等主權問題不能碰

戴維森提出，美方在印太地區必須展現自己的能力與意願，清楚向中方傳達訊息：如使用武力實現其目標，會付出太高的代價。

聽證會上，多名參議員提及台灣議題。對於共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）問及台海潛在衝突時間表時，戴維森回應稱，中國大陸正在加速推動取代美國、以及美國基於規則的國際秩序領導地位，中方希望在2050年前實現這目標。

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戴維森聲言，這項時間表將提早，而台灣問題，顯然是中國大陸實現這項目標前的動作之一，這樣的「威脅」或在未來10年、甚至可能是未來6年中顯現。

他藉機指，美方過去40多年的戰略模糊政策，協助台灣得以維持現狀。他聲言，應該定期重新檢視，並認為應持續穩定對台軍售。

戴維森主張　要「持續穩定地」對台售武

戴維森又揚言，中方步伐正在加快，這從他們在南海、東海與台灣所採取的行動可以窺見；若區域現狀改變，他擔憂這樣的改變將是永久的。

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值得注意是，中方此曾多次重申台灣等主權領土問題，是中方底線；其中上月底，中共政治局委員楊潔篪、外長王毅、以及駐美大使崔天凱極罕有地在約24小時內輪流發聲，直接或間接向美方喊話，系統地為中美關係惡化溯源、重申中方紅線。

王毅當天明確表示，中方願隨時與美方進行開誠布公的溝通。梳理其談話內容，王毅為中美復談拋出4大前提：

  • 一、美國停止干涉香港、新疆、西藏問題
  • 二、放棄對中國產品加徵不合理關稅
  • 三、放棄對中國企業實施各種單邊制裁
  • 四、放棄對中國科研教育機構實施各種單邊制裁

而崔天凱明言，有關台灣、新疆和西藏的議題就是美國不得碰觸的中國紅線。

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責任編輯：鄧國強

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