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內地2月CPI按年降0.2% PPI按年漲幅逾兩年新高

經濟脈搏 10:49 2021/03/10

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內地2月CPI（居民消費價格指數）小幅下降，PPI（工業生產者出廠價格指數）顯著上升。國家統計局公布，2月CPI按年降0.2%，預期下降0.3%，前值下降0.3%；按月升0.6%，漲幅較前值1%有所收窄。今年前兩個月平均，CPI比去年同期下降0.3%。PPI按年漲幅為1.7%，為2018年11月以來最高。

今年首兩個月 CPI按年降0.3%

食品價格下降是帶動CPI繼續下降的主要原因。按月看，CPI上漲0.6%，漲幅比上月回落0.4個百分點。其中，食品價格上漲1.6%，漲幅回落2.5個百分點，影響CPI上漲約0.30個百分點，這包括春節期間消費需求增加和運輸成本上升等因素影響。非食品價格上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI上漲約0.28個百分點。

按年看，CPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

據測算，在2月份0.2%的按年降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為-1.8個百分點，新漲價影響約為1.6個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年由上月下降0.3%轉為持平。

PPI方面，2月份工業生產穩定恢復，市場需求持續回暖，工業品價格繼續回升。按月看，PPI上漲0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點。按年看，PPI上漲1.7%，為2018年11月以來最高，漲幅比上月擴大1.4個百分點。

中國首兩月出口激增六成 需求旺盛提振首季經濟表現

【中國經濟】疫情下經營艱難 去年上百萬小店倒閉

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責任編輯：尹航

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