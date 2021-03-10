美牽首Quad擬助印度產新冠疫苗 圖與中國較量

「四方安全對話」（Quad）將於周五（12日）舉行首場領導人級別會議；白宮指，會議將聚焦一系列國際議題。另有報道指，Quad成員國計劃透過融資，支持印度疫苗生產；而早前已有報道指，西方國家考慮在中印「疫苗戰」當中加入印度一方。

美國白宮周二（9日）宣布，總統拜登（Joe Biden）將在以線上形式，參與Quad這次領導人級會議。

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白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，會議預計將聚焦新型冠狀病毒病（Covid-19）疫情、經濟合作及氣候危機等國際社會面臨的一系列問題。

印度外交部亦表示，會議將就維持自由、開放和包容印太地區的實際合作領域等議題交換意見。

另外，早前印度曾因應中國不斷擴大的「疫苗外交」，敦促Quad其他成員國投資其新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗生產。路透社報道，美國、日本、澳洲及印度計劃透過融資，支持印度有關疫苗的生產。

路透引述美國政府高級官員稱，Quad成員國周五舉行首場領導人級別會議，計劃宣布融資協議，以幫助印度提高新冠疫苗生產能力。

融資計劃 助印度提高新冠疫苗生產能力

該官員指，Quad會議聚焦如何減少製造業積壓、加快疫苗接種、應付病毒變種。另外，美、日與其他國家間將另有融資協議，以支持為美國製生物科技公司Novavax和強生（Johnson & Johnson）生產疫苗的印企。

該官員又透露，今年底將有疫苗「新產能」釋出，對總體疫苗產能大有幫助。他又補充，印度的額外疫苗產能將被投入於支持東南亞國家的接種工作。

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而美國早前亦試圖透過盟友架構，與日本、印度以及澳洲合作擬訂計劃，為亞洲各國提供疫苗的計劃，以應對中國影響力。但全國政協新聞發言人上周三（3日）指，有關向各國提供新冠疫苗是想擴大外交影響力的說法十分狹隘。

外媒如英國廣播公司（BBC）等分析，中印兩國同時向多個東南亞和非洲國家，包括斯里蘭卡、尼泊爾、緬甸、阿富汗等送贈疫苗，而這些受惠國大多與它們過去地緣政治角力有關，外界因此稱之為「疫苗外交」。

BBC舉例指，印度首先在1月宣佈向尼泊爾送贈100萬劑疫苗，之後中國亦在2月宣佈向尼泊爾捐贈50萬劑疫苗。又如中國向津巴布韋捐贈20萬劑疫苗，並於2月初送達後，印度隨即亦宣佈將會向當地捐贈7.5萬劑疫苗，競爭意味濃。

然而中國外長王毅早前已於多個場合指出，中方推動有關疫苗國際合作時沒有政治考慮。

責任編輯：黃良潤

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