▲ 內地驚現「量子護膚品」 中科院院士：肯定是假的！

中國去年研發出量子電腦「九章」，量子科技也成為國家重點推進研發項目，掀起內地「量子熱潮」。內地近期市面上冒出不少護膚品，打著 「量子護膚」旗號，甚至有衛生巾也標榜自己為「量子衛生巾」。中科院院士潘建偉就此表明，這些商品如果宣稱用了「量子技術」，肯定是假的。

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潘建偉在央視採訪中直言：「因為量子比較時髦，大家都喜歡掛個名。但我覺得護膚品真的是好的話，不需要掛量子，掛了這個肯定不是特別好的護膚品。」

「量子護膚品」等產品也引起網友吐槽，表示這就是一堆「智商稅產品」，認為誰相信去買的話就等於在交「智商稅」。

據報道，內地近年還出現過「量子波動速讀」的偽科學速成法，號稱「1分鐘可以看完10萬字的書」、「閉著眼睛就能和書發生感應」、「不需要翻開書本就能理解書中內容」。事實證明，這完全是騙人的把戲。

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上海交通大學物理與天文學院特別研究員、達沃斯論壇青年科學家獎獲獎者金賢敏亦曾向傳媒表示，坊間一堆借「量子」名號招搖撞騙的企業，嚴重破壞了「量子」這個概念。「這完全是詐騙，不僅是欺騙了消費者，更是對量子科學這項新興科技的傷害，讓民眾對量子這兩個字產生了非常不好的看法。」

專家表示，這些所謂的量子有關的產品，全都是不現實的，目前量子科學還停留在基礎層面，到具體的應用層面還有很長的路在走。那些所謂的量子美容儀、量子燈，全都是濫用了所謂的量子概念來騙人的。

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量子（quantum）物理學的重要概念。即一個物理量如果存在最小的不可分割的基本單位，則這個物理量是量子化的，並把最小單位稱為量子。

量子一詞來自拉丁語quantus，意為「有多少」，代表「相當數量的某物質」，最早由德國物理學家普朗克（Max Planck）在1900年提出。普朗克假設，黑體輻射中的輻射能量是不連續的，只能取能量基本單位的整數倍，從而很好地解釋了黑體輻射的實驗現象。

後來研究表明，不但能量表現出這種不連續的分離化性質，其他物理量諸如角動量、自旋、電荷等也都表現出這種不連續的量子化現象。這同以牛頓力學為代表的經典物理有根本的區別。量子化現象主要表現在微觀物理世界。描寫微觀物理世界的物理理論是量子力學。

但總言之，量子科技目前只處於研究之中，絕對未有實際應用在產品上，所有「量子」商品都只是掛名營銷。

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責任編輯：連兆鋒