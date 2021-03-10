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英國駐華大使談BBC事件後 被中國外交部召見交涉

即時中國 12:19 2021/03/10

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英國駐華大使吳若蘭（Caroline Elizabeth Wilson）上周二（2日）透過微信稱，「很多中國記者及企業都支持更多空間的媒體自由」，藉此回應英國廣播公司（BBC）新聞台在內地遭禁播一事。中國外交部歐洲司負責人本周二（9日）為此召見吳若蘭，就其「不當署名文章」提出交涉。

中國外交部歐洲司負責人本周二稱，吳若蘭作為英國駐華外交機構最高級別代表，透過官方平台發文，為涉「虛假新聞和不實報導」受制裁的個別外媒鳴冤叫屈，「刻意混淆新聞誹謗和新聞監督」，卻對外方打壓中國媒體「選擇性失明」。

澳洲SBS停播央視及CGTN新聞節目 中澳緊張恐升溫

中國官媒CGTN獲批法國牌照　可重新在歐洲播放

負責人又稱，吳若蘭的文章「充斥著教師爺式的傲慢和意識形態的偏見，顛倒黑白、操弄雙標」，做法與外交人員身分及外交機構職能嚴重不符；而其署名文章則引起中國公眾的普遍不滿，受到強烈批評。

他續稱，中國政府和人民反對「打著新聞自由、言論自由旗號炮製假新聞、惡毒攻擊中國、中國共產黨和中國制度的錯誤行為」；又要求吳若蘭「深刻反思自身職責，擺正位置，多做有利於促進雙邊關係發展的事」。

吳若蘭上周二在微信公眾號上發表《外國媒體憎恨中國嗎》一文，指外媒在中國的行為是獨立的，並監督本國與中國政府的行為，不只針對中國。她又表示，部分中國媒體也能秉持輿論監督原則，發表批判性報道，而「很多中國記者和企業都支持更多空間的媒體自由」。

她又指，批判性報道不能證明記者「不喜歡這個國家」，而是證明了「媒體自由的價值」，並指出需要改變的地方。

英國撤銷CGTN廣播牌照 中英緊張關係恐升級

中國外交部批評BBC播疫情「假新聞」 促公開道歉

早前，中國當局就BBC於2月初報道新疆議題，對BBC新聞台作禁播處置；中國外交部更接連指責BBC造謠。而在英國，通訊管理局則就關於中國環球電視網（CGTN）播放英國國民在華認罪片段，及香港反修例事件報道的投訴，對CGTN判罰22.5萬英鎊（折合約240萬港元）。

就此，中國外交部周二向英方表示堅決反對，敦促其糾正錯誤。

責任編輯：黃良潤

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